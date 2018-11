W52-FC Porto com inscrição completa no escalão superior e plantel de 15 ciclistas

Portistas já só esperam a oficialização da UCI como equipa Profissional Continental e avançaram para um plantel de 15 corredores. Catalunha, País Basco e China são destinos prováveis.

A W52-FC Porto já completou a sua inscrição como equipa Profissional Continental, dentro do prazo que terminou no passado dia 1, e apenas aguarda que a União Ciclista Internacional (UCI) anuncie oficialmente a presença no segundo escalão do ciclismo mundial para dar novos passos, como a definição do calendário internacional. O plantel terá 15 corredores e eventualmente mais um e, além dos já anunciados Daniel Mestre e Edgar Pinto, será reforçado com Francisco Campos e Jorge Magalhães, dois jovens que estavam no Miranda-Mortágua.

"O processo de inscrição no escalão Pro Continental como nova equipa é mais complexo, mas já o completámos há mais de duas semanas. Neste momento só esperamos a resposta final da UCI", disse-nos o diretor desportivo, Nuno Ribeiro, que garante ter um plantel "dentro do pretendido". A W52-FC Porto, além de mais um corredor para lutar pela classificações gerais, Edgar Pinto, vai pela primeira vez apostar a sério nos sprints, pois a Samuel Caldeira somará a velocidade de Daniel Mestre e, sobretudo, a de Francisco Campos, que aos 21 anos se anuncia como o mais promissor dos sprinters nacionais.

"Vamos ter um programa internacional mais completo, mas só será definido depois de a equipa estar oficializada pela UCI. Não aumentaremos o calendário com apostas muitos fortes antes da Volta a Portugal, mas corridas como as Voltas à Catalunha ou ao País Basco são hipóteses. Depois da Volta a Portugal teremos um calendário diferente, com provas em países como China", revelou Nuno Ribeiro a O JOGO.