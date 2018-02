Volta ao Algarve está de volta e com duo em busca de um recorde

Alemão Tony Martin e o britânico Geraint Thomas podem tornar-se os primeiros a sagrarem-se tricampeões da Volta ao Algarve em bicicleta.

O alemão Tony Martin e o britânico Geraint Thomas podem tornar-se os primeiros a sagrarem-se tricampeões da Volta ao Algarve em bicicleta, num pelotão em que estarão os vencedores de seis das últimas sete edições. À partida para a 44.ª edição da Algarvia, que se disputa de quarta-feira a domingo, dos anteriores vencedores que ainda competem em equipas do WorldTour apenas não estará presente o esloveno Primoz Roglic (Lotto NL-Jumbo), vencedor em 2017.

Na partida em Albufeira estarão quatro antigos vencedores: o britânico Geraint Thomas (Sky), o australiano Richie Porte (BMC), o alemão Tony Martin (Katusha-Alpecin) e o polaco Michael Kwiatkowski (Sky). Martin (vencedor em 2011 e 2013) e Thomas (2015 e 2016) podem mesmo entrar para a história da mais importante prova internacional em Portugal, caso se tornem os primeiros a vencer pela terceira vez, embora para o alemão a tarefa possa mais complicada, devido às duas chegadas em alto -- quando venceu apenas havia uma.

A Sky apresenta-se com uma das equipas mais fortes da prova, com Thomas, vencedor em 2015 e 2016, e Kwiatowski, campeão em 2014 e vice em 2013, 2015 e 2017, como chefes de fila, acompanhados pelo veterano bielorrusso Vasil Kiryenka.

Também a BMC, que regressa à Algarvia após cinco anos de ausência, surge com uma equipa com ambições, com Richie Porte, vencedor em 2012, a ter a companhia do norte-americano Tejay van Garderen, segundo em 2011.

Bob Jungels (Quick-Step Floors), Louis Meintjes e Serge Pauwels (Team Dimension Data), Simon Spilak (Team Katusha Alpecin), Sam Oomen (Team Sunweb), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Daniel Martin (UAE Team Emirates) são outros dos nomes que podem lutar pela geral.

Com duas etapas propícias a finais em sprint, o campeão francês de fundo Arnaud Démare (FDJ) surge como um dos principais candidatos ao triunfo nessas tiradas, mas terá de ultrapassar, entre outros, nomes como Ben Swift (UAE Team Emirates) ou John Degenkolb (Trek-Segafredo).

Entre os portugueses, Tiago Machado (Katusha-Alpecin), último português a conseguir um pódio na Volta ao Algarve, com o terceiro lugar em 2015, surge como uma das possibilidades para chegar a um lugar entre os primeiros. Ruben Guerreiro, campeão português de fundo, está a ter um excelente início de temporada, com um nono lugar no Tour Down Under e um quarto na Herald Sun Tour, ambas na Austrália. Nelson Oliveira (Movistar), quarto no contrarrelógio no último Mundial, poderá ter uma palavra a dizer nessa especialidade na terceira etapa e um bom resultado poderá colocá-lo em boa posição na geral. Nuno Bico (Movistar), José Gonçalves (Katusha-Alpecin), Rafael Reis e Joaquim Silva, ambos da Caja Rural, são os restantes imigrantes portugueses em prova.

No total serão 175 ciclistas, de 25 equipas, 13 das quais do World Tour, três da categoria continental profissional e as nove equipas portuguesas continentais. No ano passado, as equipas portuguesas conseguiram colocar três ciclistas no top 10 final, com destaque para Amaro Antunes, que este ano se mudou da W52-FC Porto para a CCC Sprandi Polkowice. Amaro Antunes venceu no Malhão e foi quinto da geral, com o italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira) a ser nono e Edgar Pinto (LA-Alumínios-Metalusa) a ser 10.º.

Ao contrário do que aconteceu na última temporada, este ano não haverá bonificações para os três primeiros classificados das etapas em linha.