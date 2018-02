Volta ao Algarve: Ruben Guerreiro com a camisola do orgulho

Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo) mostra, pela primeira vez, em Portugal a camisola de campeão nacional de fundo na Volta ao Algarve em bicicleta.

O corredor Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo) mostra, pela primeira vez, em Portugal a camisola de campeão nacional de fundo na Volta ao Algarve em bicicleta, um orgulho para o jovem ciclista. "É sem dúvida um orgulho [mostrar a camisola de campeão em Portugal]. É muito importante correr a Volta ao Algarve com esta grande equipa e vou tentar aproveitar todos os dias e desfrutar", disse, à agência Lusa.

Em junho, ainda com 22 anos, Ruben Guerreiro teve a sua grande vitória como profissional, ao vencer a prova de fundo dos Nacionais, em Gondomar, apresentando-se em excelente forma no início de temporada na Austrália, com um nono lugar no Tour Down Under (segundo na juventude) e um quarto no Herald Sun Tour.

"Trabalhei forte no início do ano. Tive a minha oportunidade no início na Austrália. Agora temos o John [Degenkolb] para ganhar etapas e o Bauke [Mollema] para a geral. Vou tentar apoiar o máximo a equipa e se tiver a minha oportunidade... mas isso não é o mais importante, o mais importante é tentarmos vencer uma etapa e tentar uma boa classificação geral", assumiu.

Para o resto da sua segunda temporada no World Tour, Ruben Guerreiro acredita que se pode estrear numa grande volta, depois de ter falhado, por motivos de saúde, a Volta a Espanha em 2017. "Este ano devo fazer uma grande volta, mas não estou ainda muito focado nisso. Encaro o ano com muito empenho e ambição para todas as corridas. E logo veremos", referiu.