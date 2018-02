Vito-Feirense-Blackjack apresenta-se para honrar campeões do passado

Em ano de centenário, o clube regressou ao ciclismo com vontade de honrar campeões do passado.

A Vito-Feirense-Blackjack apresentou esta sexta-feira a sua equipa de ciclismo, que vai incorporar o pelotão profissional português, num regresso do clube à modalidade em ano de centenário e com vontade de honrar campeões do passado.

A apresentação oficial dos 12 ciclistas e equipa técnica, que decorreu em S. João de Ver, contou ainda com a presença do presidente do Feirense, Rodrigo Nunes, que se congratulou com o regresso do clube à modalidade e que se deve à parceria com o Sport Ciclismo S. João de Ver.

"O regresso à modalidade deveu-se a uma conjugação de fatores, mas sobretudo pelo facto de este ano o clube comemorar o seu centenário. A união que fizemos com o Sport Ciclismo S. João de Ver é fundamental porque é um clube com pergaminhos na formação. Este é um projeto de futuro e esperemos que dê muitas alegrias aos feirenses numa terra com tradição de campeões. Já tivemos seis vencedores da Volta a Portugal oriundos do concelho de Santa Maria da Feira e também esses queremos honrar", admitiu o dirigente.

Quem também se mostra satisfeito com o regresso do ciclismo ao Feirense é Joaquim Andrade, antigo corredor e agora diretor desportivo da Vito-Feirense Blackjack, que não esconde a ambição de conquistar títulos.

"Finalmente o ciclismo está de novo na estrada. A nossa responsabilidade é muita, mas fazer parte do Feirense é inspirador. Será um ano de emoções fortes e esperamos o apoio de todos os feirenses espalhados pelo país, sobretudo durante a Volta a Portugal, prova em que queremos alcançar bons resultados", garantiu.

A equipa profissional do Feirense contará no seu elenco com alguns corredores que transitaram da estrutura anterior (LA Alumínios-Metalusa), nomeadamente Edgar Pinto, quinto classificado da Volta a Portugal em 2014 e que no ano passado ficou arredado da luta pela vitória devido a uma queda logo na segunda etapa.

Com Edgar Pinto transitam também Hugo Sancho, Luís Afonso e João Matias.

A Vito-Feirense-Blackjack conseguiu recentemente os seus primeiros títulos, por intermédio de João Matias, que conquistou duas medalhas de ouro nos campeonatos nacionais de pista, em Sangalhos, nas disciplinas de eliminação e perseguição individual.

O ciclista anseia continuar a somar troféus. "A responsabilidade aumenta, mas é sempre um orgulho vestir esta camisola. Vamos enfrentar a época com determinação e ambição para mais vitórias", referiu.