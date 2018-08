Ullrich, a patada de kung-fu e o desabafo: "Fiz e tomei coisas das quais me arrependo"

Antigo ciclista alemão foi detido, mas já se encontra em liberdade.

Detido depois de invadir a propriedade e insultar Til Scheweiger, ator e realizador de cinema, Jan Ullrich foi posto em liberdade e ao jornal alemão "Bild" contou a sua versão dos acontecimentos. "Chamei, ninguém me ouviu e então entrei na propriedade", declarou, admitindo ter existido um descontrolo e troca de palavras com uma pessoa que encontrou no jardim. "Também com Til, talvez com um toque no ombro. De repente essa pessoa foi para cima de mim com uma patada de kung-fu. Conseguir evitar, mas caí e depois veio a polícia", disse ainda o antigo ciclista alemão, disposto a pedir desculpas, embora esperando o mesmo procedimento por parte de Til Scheweiger.

Ullrich também abordou os problemas que atravessa, com a separação no centro da questão. "A separação de Sara e a distância dos meus filhos levaram-me a fazer e tomar coisas das quais me arrependo muito", reconheceu, abordando o uso de álcool e drogas. "Pelo amor dos meus filhos agora estou a fazer terapia".