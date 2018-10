Troféu do vencedor do Tour foi roubado e ciclista faz um pedido

Geraint Thomas havia emprestado o troféu conquistado para uma exposição em Birmingham, Inglaterra.

A equipa britânica Sky revelou esta quarta-feira que o troféu da Volta a França de 2018, conquistado pelo galês Geraint Thomas, foi roubado durante um evento de ciclismo, no qual estava em exposição, em Birmingham, Inglaterra.

Em comunicado, a Sky explicou que "durante as limpezas, no final do evento, o troféu ficou, momentaneamente, sem vigilância e foi roubado", adiantando que o caso está a ser investigado pela polícia britânica.

O ciclista galês já fez um pedido a quem levou o troféu: "É lamentável que isto tenha acontecido. Não preciso de dizer que o troféu tem um valor limitado para quem o levou, mas é inestimável para mim. Espero que quem o levou, tenha a bondade de o devolver".

O troféu, o primeiro conquistado por Thomas na prova rainha do ciclismo mundial, foi emprestado à Pinarello, uma empresa fabricante de bicicletas, para um evento realizado em Birmingham.

O diretor da Pinarello, Richard Hemington, garantiu que a empresa está "devastada", assumindo a responsabilidade pelo sucedido e tendo efetuado um pedido de desculpas a Thomas.