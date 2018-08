"Tática do Sporting-Tavira? Será conforme eles tiverem as pernas"

Vidal Fitas, diretor desportivo do Sporting-Tavira, fala das hipóteses de Jóni Brandão ultrapassar Raúl Alarcón

Antevisão: "Amanhã [sábado] e domingo serão os dias decisivos da prova. Ao fim de dez dias de corrida, com a dureza que a etapa tem, tudo pode acontecer. As diferenças não são grandes, mas são difíceis de recuperar, mas depois destes dias todos, com o cansaço acumulado que há, um mau momento que se passe, os segundos transformam-se em minutos. Pode ser a nosso favor, mas também pode ser contra nós. Amanhã vai ser um grande espetáculo de ciclismo, acima de tudo."

A tática: "Será conforme eles tiverem as pernas. Depende de muita coisa. Monta-se um plano ao início, mas as coisas transformam-se, porque há outros interesses, os outros diretores também montam estratégias. Até pode nem haver muitos ataques, pode nem ser necessário. Na etapa das Penhas da Saúde, a corrida não foi muito atacada, foi de ritmo, mas, quando chegou à altura, muita gente ficou sentada. A corrida pode ir num ritmo certo, mas duro, e na última subida as forças falharem e ter de se ir como se puder. Não é obrigatório que a corrida seja atacada de início, nem na primeira montanha. As montanhas de 10 de quilómetros são cerca de 35 minutos de subida. Nestes dias é uma incógnita".