Rui Vinhas: "Médicos falaram-me em Agostinho e segui assumindo a responsabilidade"

Ciclista da W52-FC Porto recordou a O JOGO os momentos dramáticos da sua queda e diz que continua na Volta porque "os colegas merecem"

Rui Vinhas vai estar, esta quarta-feira, à partida da sexta etapa da Volta a Portugal, em Sernancelhe, mas ainda não sabe até onde as mazelas, sobretudo no ombro esquerdo, lhe permitirão continuar a ajudar Raúl Alarcón na defesa da camisola amarela.

Antes do seu treino desta manhã, o corredor da W52-FC Porto e vencedor da Volta de há dois anos contou a O JOGO aquilo que recorda do embate contra o carro da equipa Israel Academy e que gerou imensas preocupações à equipa médica da corrida, por ter desmaiado devido a uma violenta pancada com a cabeça.

A queda: "Não me lembro da queda, nem de nada do que que me aconteceu. Só recordo que fui ao carro da equipa e de estar a falar com o Nuno Ribeiro. Depois recomecei a pedalar. Disseram-me que um carro parou à minha frente e que lhe bati na traseira, ficando inconsciente"

O abandono e o caso de Agostinho: "Os médicos queriam levar-me para o hospital, por ter sido uma pancada muito forte. Ainda inconsciente, porque não me lembro de nada disto, respondi que queria continuar, porque tinha a minha equipa para defender e os meus colegas precisavam de mim. Ia lutar até ao fim. O médico queria que eu abandonasse e disse-lhe que estava bem. Falou algum tempo comigo, fez-me perguntas e comecei a vir a mim. Pedi-lhe para me deixar ir e que me responsabilizava se algo acontecesse; que seria sincero e parava se tivesse alguns dos sintomas que ele me estava a explicar. Falou-me na situação do Joaquim Agostinho e que em último recurso poderia não haver nada a fazer. Interiorizei isso e segui com algum medo. Sofri durante a etapa a pensar nisso. Lembrei-me que tinha um filho em casa, aquilo que mais amo e que não pode ficar sem pai".

Continua pelos colegas: "No hospital, e com exceção da luxação na clavícula, percebi que estava bem. Tenho muitas escoriações, mas com o treino vou recuperar e amanhã conto estar à partida e ajudar os meus colegas. É quase certo que vou alinhar, depois dependerá de como o corpo reagir. Vou mais pelo querer. Estarei lá porque os meus colegas merecem. Se ganhei uma Volta a Portugal foi com o esforço deles e quero contribuir para podermos ganhar mais uma".