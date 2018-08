Rui Oliveira foi sexto na segunda etapa da Volta a França do Futuro

Ciclista português foi sexto na chegada a Châteaubriant.

Rui Oliveira voltou hoje a sprintar no pelotão, no final da segunda etapa da Volta a França do Futuro em bicicleta, conseguindo ser sexto na chegada a Châteaubriant, onde venceu o francês Alan Riou e assumiu a liderança.

Riou, juntamente com o dinamarquês Magnus Bak Klaris e o norueguês Lunder Aalrust, saiu cedo do pelotão, para que viria a ser uma bem sucedida fuga na ligação de 144,2 quilómetros, entre Drefféac e Châteaubriant. Chegaram a ter mais de sete minutos de avanço, que no final se cingiu a 2.16 minutos.

Quarto na véspera, Rui Oliveira voltou a sprintar no pelotão e foi sexto, a 2.16 de Riou, o que lhe permite seguir em segundo na classificação por pontos.

Toda a seleção portuguesa entrou no pelotão. Depois de Rui Oliveira chegaram Tiago Antunes, 49.º, Marcelo Salvador, 67.º, João Almeida, 82.º, Ivo Oliveira, 85.º, e André Ramalho, 94.º.

Na geral, Riou comanda com um segundo de avanço sobre Aalrust e Klaris. Rui Oliveira é o quinto da geral, a 2.16 do primeiro.

Tiago Antunes, 35.º, Ivo Oliveira, 51.º, Marcelo Salvador, 66.º, João Almeida, 67.º, e André Ranalho, 85.º, também estão a 2.16 de Riou.

A terceira etapa, marcada para este domingo, começa em Le Lude e termina em Châteaudun, após uma subida de 500 metros com 7,5% de inclinação média.