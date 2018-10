Ruben Guerreiro termina Volta à Turquia em sexto lugar

Eduard Prades utilizou a boa prestação no último dia para alcançar a vitória final, subindo três posições na geral, para o lugar mais alto do pódio.

Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo) terminou este domingo no sexto lugar a Volta à Turquia, conquistada pelo espanhol Eduard Predes (Euskadi-Murias), depois de ser nono na sexta e última etapa com triunfo do irlandês Sam Bennett (BORA-hansgrohe).

Bennett venceu isolado a última tirada, uma ligação de 166,7 quilómetros entre Manisa e Istambul, seis segundos mais rápido do que o resto do pelotão, com Prades em segundo e o luxemburguês Jempy Drucker (BMC) em terceiro.

Prades, de 31 anos, utilizou a boa prestação no último dia para alcançar a vitória final, subindo três posições na geral, para o lugar mais alto do pódio, à frente do cazaque Alexey Lutsenko (Astana), segundo, e do australiano Nathan Haas (Katusha-Alpecin), terceiro.

Ruben Guerreiro, que em 2019 vai correr na Katusha-Alpecin, voltou a estar em bom plano, numa temporada positiva para o corredor de 24 anos, terminando no sexto lugar geral, ao entrar no top 10 do último dia.

Em setembro, já tinha sido quinto na Clássica da Bretanha, prova WorldTour, repetindo o resultado na belga Clássica de Primus, numa temporada em que conseguiu o quarto lugar do Herald Sun Tour, o nono posto no Tour Down Under e o 20.º final na Volta ao Algarve, entre outros resultados.

José Mendes (Burgos-BH) acabou a prova no 26.º lugar, 12 acima da posição de Amaro Antunes (CCC Sprandi Polkowice), enquanto Ricardo Vilela (Manzana Postobon) foi 45.º, Rafael Reis (Caja Rural-Seguros RGA) 57.º e Joaquim Silva (Caja Rural-Seguros RGA) 70.º.