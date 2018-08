Raúl Alarcón vence a Volta pelo segundo ano consecutivo

O espanhol da W52-FC Porto venceu a Volta a Portugal, confirmando o triunfo no dia em que Vicente de Mateos foi o mais rápido no CRI em Fafe

Pelo segundo consecutivo, Raúl Alarcón inscreve o nome na lista de vencedores da Volta a Portugal, confirmando no contrarrelógio de 17 quilómetros em Fafe, ganho por Vicente de Mateos (Aviludo-Louletano), o domínio que cedo evidenciou. O último dia da Grandíssima, que teve na luta pelo segundo lugar, com Jóni Brandão (Sporting-Tavira) a conseguir manter o posto, um dos pontos de maior interesse, destaque ainda para o facto da equipa do W52-FC Porto ter conseguido ultrapassar os leões e conquistado a vitória por equipas.

Com a colocação de cinco corredores entre os top-10 do contrarrelógio, a W52-FC Porto garante o triunfo coletivo na Volta'2018, prova que teve ainda a curiosidade de ter tido três ciclistas a vencer oito das 10 etapas: Vicente de Mateo (3), Raúl Alarcón (2) e Riccardo Stacchiotti (2).

ciclista de Alicante, de 32 anos, terá ao seu lado no pódio da 80.ª edição da Volta com o português Jóni Brandão (Sporting-Tavira) e García de Mateos.

O contrarrelógio final de 17,3 quilómetros foi ganho pelo espanhol do Aviludo-Louletano, em 25.17 minutos, menos 21 segundos do que o português João Rodrigues (W52-FC Porto) e 34 do que Alarcón.