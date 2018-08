Raúl Alarcón remata a Volta na Senhora da Graça

Corredor da W52-FC Porto festejou um terceiro triunfo de etapa e dilatou a sua vantagem sobre Joni Brandão

Camisola amarela desferiu um ataque demolidor nos últimos 500 metros e ficou com um minuto para defender no contrarrelógio de amanhã. Assim sendo, Raúl Alarcón, da W52-FC Porto, deverá festejar este domingo um segundo triunfo consecutivo na Volta a Portugal, em Fafe, pois só um azar no contrarrelógio final, de 17,3 km, lhe poderá tirar a vantagem que passou a usufruir sobre o segundo, Jóni Brandão, após a vitória na nona etapa, terminada no alto da Senhora da Graça.

O líder da W52-FC Porto também repetiu o triunfo que há um ano havia festejado na Senhora da Graça, desta vez com um ataque imparável à entrada dos últimos 500 metros, que lhe permitiu ultrapassar o fugitivo do dia, David Rodrigues, e ganhar uns metros aos rivais. Edgar Pinto, do Vito-Feirense, tentou seguir o camisola amarela e foi segundo, a 5 segundos, terminando depois Vicente de Mateos (a 7s) e Joni Brandão (a 9s).

Na classificação geral, Alarcón continua líder, Joni Brandão está agora a 1m01s, De Mateos ficou a 1m48s e Edgar Pinto a 2m03s. Em quinto continua João Benta, a 2m58s.

A etapa com três montanhas de primeira categoria entregou ainda a vitória na montanha a Raúl Alarcón, que superou Joni Brandão por dois pontos, o triunfo por pontos a Vicente De Mateos, e deixou a classificação por equipas para decidir amanhã. O triunfo de Alarcón e o excelente quinto lugar de João Rodrigues e décimo de Ricardo Mestre deixaram a W52-FC Porto a apenas dois segundos do Sporting-Tavira na geral coletiva.

Se Alarcón brilhou nos últimos metros, a etapa foi animada por uma longa fuga de David Rodrigues, com o corredor da Rádio Popular-Boavista a subir quase todo o Monte Farinha isolado e a apenas ser ultrapassado quando o camisola amarela arrancou para a vitória.