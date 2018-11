Novo Eddy Merckx deixou o futebol em 2017 e vai estrear-se na Volta ao Algarve

Remco Evenepoel é, aos 18 anos, aquele que mais expectativa gera no pelotão mundial: deixou o Anderlecht em 2017 e este ano ganhou 14 das 16 corridas que fez.

Remco Evenepoel vai alinhar pela Deceuninck-Quick Step na Vuelta a San Juan (Argentina), a 27 de janeiro, e a 20 de fevereiro estará na Volta ao Algarve, onde fará a sua estreia europeia entre as equipas World Tour. Tendo apenas 18 anos, o jovem belga é considerado um fenómeno nunca antes visto e já comparado ao seu compatriota Eddy Merckx, o melhor ciclista da história.

No Algarve também vão estar Rafal Majka, como líder da Bora-hansgrohe, equipa que trará ainda o novo campeão alemão, Pascal Ackermann, mas a primeira grande sensação será mesmo o júnior belga.

Tendo começado por jogar futebol, aos cinco anos, e pelo Anderlecht, Remco foi para a academia do PSV Eindhoven aos 11 anos, mas regressou ao clube de origem três épocas depois. Foi internacional pela Bélgica nos Sub-15 (quatro jogos) e Sub-16 (cinco), jogando como médio defensivo, mas em 2017 decidiu mudar para o Malines, por ter sido remetido para o banco do Anderlecht, e em abril tomou a decisão radical: tornou-se ciclista.

A evolução do jovem superou tudo o que era possível imaginar. Logo com três vitórias na época de estreia, este ano alinhou em 16 corridas e... venceu 14! Entre os êxitos contou os títulos mundiais e europeus de juniores, tanto de estrada como de contrarrelógio, com exibições inesquecíveis nas duas corridas de fundo: no Europeu deixou o segundo classificado a quase 10 minutos, no Mundial recuperou de uma queda que o atirou para último e com vários minutos de atraso, ultrapassou todo o pelotão e terminou isolado, deixando o medalhado de prata a 1m25s.

Pretendido por várias formações do World Tour, incluindo a Sky, Remco optou pela maior equipa do seu país, a Quick-Step, que no próximo ano terá a Deceuninck como primeiro patrocinador. Além de Argentina e Algarve, correrá as Voltas à Catalunha e à Turquia.

"Nos primeiros meses vou fazer poucas competições. Estas serão as ideais. Vou calmamente descobrir como sou entre os profissionais", comentou o jovem, que tem sido aconselhado a evoluir agora mais devagar e na próxima época terá um máximo de 55 dias de competição.