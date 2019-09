Mundiais de ciclismo: Daniela Campos foi 33ª no contrarrelógio de juniores

"Senti-me um bocadinho presa na primeira fase do contrarrelógio, mas fui-me soltando ao longo da prova. No geral, as sensações foram boas para um percurso tão duro como este. Dei tudo o que tinha e estou motivada para a prova de fundo", declarou a atleta.

A portuguesa Daniela Campos terminou, esta segunda-feira, no 33º lugar a prova de contrarrelógio individual de juniores dos Mundiais de ciclismo de estrada, na cidade inglesa de Harrogate.

Daniela Campos gastou mais 1.58,77 minutos para percorrer os 13,7 quilómetros do circuito citadino em Harrogate do que a russa Aigul Gareeva, que se impôs com o tempo de 22.16,23 e conquistou o título mundial.

Gareeva sagrou-se campeã apesar de um ligeiro erro no percurso já perto da meta, batendo por 3,61 segundos a holandesa Shirin van Androu e por 10,93 a britânica Elynor Bäckstedt, que conquistaram a medalha de prata e de bronze, respetivamente.

Daniela Campos, que compete no primeiro ano da categoria de juniores, melhorou o desempenho na segunda parte do exigente percurso, durante o qual subiu cinco posições em relação à passagem no ponto intermédio, que cruzou no 38º posto, entre 50 corredoras.

"Senti-me um bocadinho presa na primeira fase do contrarrelógio, mas fui-me soltando ao longo da prova. No geral, as sensações foram boas para um percurso tão duro como este. Dei tudo o que tinha e estou motivada para a prova de fundo", observou, citada pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

A prova de juniores femininos marcou o iniciou a participação portuguesa nos Mundiais de ciclismo, que se disputam no condado de Yorkshire, entre 22 e 29 de setembro, e nos quais a equipa nacional vai competir com 14 atletas, sob a orientação do selecionador José Poeira.