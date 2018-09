Monção e Melgaço Granfondo foi o segundo maior do ano

No Monção e Melgaço Granfondo foi possível pedalar ao lado dos craques e fazer provas de vinho Alvarinho em plena corrida.

A edição de estreia do Monção e Melgaço Granfondo, prova de ciclismo de estrada, realizada no passado domingo (23 de setembro), foi o segundo maior evento de cariz cicloturístico - com uma componente competitiva - realizado em Portugal, em 2018. As cerca de 2000 inscrições que praticamente esgotaram a capacidade do evento tiveram correspondência em 1643 atletas que conseguiram cortar a meta no somatório das três distâncias propostas de 132, 106, e 66 quilómetros. Deve ter sido também aquele onde mais vinho se bebeu em plena prova, mas já lá vamos.

O fim de semana dedicado às bicicletas foi preenchido ainda com uma prova para os mais novos, realizada no sábado, e que contou com a participação de 68 crianças, divididas por quatro escalões, ao passo que a caminhada de domingo para familiares e acompanhantes dos ciclistas esgotou as 160 inscrições.

Os granfondo são provas de ciclismo de estrada dedicadas aos amadores e que conjugam uma vertente competitiva à vertente cicloturística. Foi possível pedalar ao lado de nomes consagrados da modalidade como os vencedores das últimas três Voltas a Portugal, como o espanhol Raul Alárcon (2017 e 2018) e o português Rui Vinhas (2016), ciclistas do FC Porto/W52/Mestre da Cor, bem como nomes antigas glórias da modalidade como Marco Chagas e Joaquim Andrade, só para citar alguns. A inspiração de pedalar ao lado dos craques convidados pela organização a cargo da BikeService parece ter mexido com o ânimo de Rui Sá (Love Tiles) e de Inês Amaro (Balatuna), os vencedores na categoria masculina e feminina, na distância rainha de 132 quilómetros, com os tempos de 04h12m05s e 05h15m24s, respetivamente - resultados completos no final da peça.

Os percursos exigentes, com desníveis positivos acumulados que variaram entre os 3080 e os 1150 metros, não serviram para afastar muitos estreantes, como foi o caso de Paula Machado, natural do Porto e a fazer pela vida em Braga: "Já tinha tido umas experiências de BTT, mas só comprei uma bicicleta de estrada em julho", conta a "caloira" de 36 anos, enquanto espreitava a informação do seu telemóvel sobre a posição relativa do namorado que ainda competia na distância intermédia: "Achei a prova muito exigente, sofri um bocadinho, mas o objetivo era superar e terminar. Vai ser uma experiência a repetir, sem dúvida!", confessou.

Na longa subida de 11 quilómetros, com um desnível médio de quatro por cento, agarramos a roda de Simão Nunes. À boleia do ritmo trocam-se experiências e gargalhadas e no final, já com o fôlego restabelecido, desafiamos este participante, natural de Ílhavo, a fazer o seu balanço:

"Ando de bicicleta de forma mais regular há oito anos e nos últimos quatro comecei a participar em granfondos. Hoje houve alguma confusão no primeiro abastecimento, mas são algumas arestas para limar. Vou regressar no futuro".

Manuel Zeferino, diretor e organizador de prova, faz um balanço muito positivo da prova e aponta baterias para uma participação de 2500 atletas no próximo ano. "Em 2019 vamos mudar os percursos, mas o grau de exigência manter-se-á. Seguindo a lógica de alternância, o percurso começará e terminará em Melgaço, ao contrário deste que teve a sua base em Monção", explicou. Sobre as falhas nos abastecimentos sólidos, Manuel Zeferino, penitencia-se: "Admito que houve falhas no primeiro e segundo abastecimento nas distâncias maiores e sei que isso não pode acontecer. Garanto que isso não voltará a acontecer", admitiu.

Por outro lado, não ouvimos nenhuma queixa sobre os abastecimentos líquidos e as 99 bem contadas garrafas de vinho Alvarinho voaram literalmente durante as "sessões de prova", em plena corrida. Foi um dia de muito calor.

Resultados

Granfondo (140 km)-466 terminadores

Masculinos

1.º Rui Sá (Love Tiles) 04:12:05

2.º Pedro Lopes (Liberty Seguros) 04:14:15

3.º David Vaz (Reabilitar Viana/Inoutbuild/Blisq Creative) 04:16:58

Femininos

1.ª Inês Amaro (Balantuna) 05:15:24

2.ª Fátima Melo (Barcelos Team Portugal) 05:35:36

3.ª Rosa Rodrigues (Ccmonção) 05:40:57

Mediofondo (104 km)-711 terminadores

Masculinos

1.º Fábio Costa (Ribeiros Bike Team) 03:18:15

2.º Nuno Torres (Secai/Gaiabije/Geoinerte) 03:20:10

3.º Filipe Ramos (Asc Focus Team) 03:20:43

Femininos

1.ª Diana Pedrosa (Balantuna) 04:08:36

2.ª Joana Ferreira (Unique-Bike Team)

3.ª Nuria Miñambres (Cansinos Bike) 04:25:58

Minifondo (62 km)-466 terminadores

Masculinos

1.º André Sousa (Love Tiles) 01:53:15

2.º Marco Correia (Cepanense) 01:54:03

3.º Samuel Pereira (Team Acr Parada) 01:54:05

Femininos

1.ª Ana Moreira (Ribeiros Bike Team) 02:27:10

2.ª Marte Bede (individual) 02:35:25

3.ª Carina Viana (Viabike) 02:36:53