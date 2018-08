Maria Martins de novo quarta nos Europeus de sub-23

No setor masculino, Miguel do Rego foi o 11.º.

Maria Martins classificou-se este sábado em quarto lugar no concurso olímpico de omnium para sub-23 dos Campeonatos da Europa de pista, que estão a decorrer em Aigle, Suíça. No setor masculino, Miguel do Rego foi o 11.º.

Maria Martins esteve na discussão das medalhas até ao último sprint da corrida por pontos, a quarta e última prova pontuável para o concurso de omnium. A portuguesa foi a terceira nesse sprint, perdendo a medalha de bronze para a britânica Megan Barker, primeira a passar na meta na última volta da corrida.

A ciclista lusa iniciou o omnium com o quinto lugar em scratch, venceu a corrida tempo e foi a terceira em eliminação, entrando para a corrida por pontos no segundo lugar da geral. Na corrida decisiva, pontuou em cinco dos dez sprints pontuáveis, o que não foi suficiente para se manter no pódio.

A medalha de ouro foi para a italiana Letizia Paternoster, com 136 pontos, a de prata para a alemã Franziska Brausse, com 132, e a de bronze para britânica Megan Barker, com 129, mais seis que a portuguesa.

Miguel do Rego acabou o concurso de sub-23 masculinos no 11.º lugar, com 66 pontos. A vitória foi para o britânico Ethan Hayter, com 175 pontos, seguido pelo alemão Moritz Malcharek, com 124, e pelo russo Sergei Rostovtsev, com 102.

O júnior Guillaume Couto também competiu no último dia de Europeu com presença portuguesa, conseguindo o sétimo lugar na corrida por pontos.