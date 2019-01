José Gonçalves é o melhor português no "Challenge" de Maiorca

Luso da Katusha foi 18.º, numa prova ganha pelo espanhol Jesús Herrada (Cofidis)

O ciclista espanhol Jesús Herrada (Cofidis) venceu hoje a primeira das quatro provas do 'Challenge' de Maiorca, em Espanha, com José Gonçalves (Katusha-Alpecin) a ser o melhor português.

No final dos 176,9 quilómetros, entre Ses Salines e Felanitx, Herrada foi o mais forte, cortando a meta em 4:12.29 horas, menos 11 segundos do que um trio de ciclistas, composto pelo francês Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert), pelo holandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e pelo espanhol Alejandro Valverde (Movistar), campeão do mundo.

Ainda antes da subida final, ao alto de Puig de Sant Salvador, uma queda coletiva afetou vários ciclistas, entre os quais o espanhol Mikel Landa (Movistar), que acabou por ter de ser transportado para o hospital, devido a uma pancada no ombro.

Na ascensão para a meta, José Gonçalves (Katusha-Alpecin) foi o primeiro a atacar e, juntamente com Guillaume Martin, ainda entrou no último quilómetro com 15 segundos de avanço, mas acabaram por ser apanhados pelo grupo de perseguidores, tendo o corredor luso terminado no 18.º posto, com mais 54 segundos.

Na sexta-feira, corre-se o Troféu Andratx-Lloseta, num percurso entre as duas localidades maiorquinas, com 172,4 quilómetros.