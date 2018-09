Joni Brandão aquece o mercado no ciclismo: o que diz o Sporting-Tavira

idal Fitas revela a O JOGO querer contar com o trepador, mas alerta para os limites negociais.

Joni Brandão e Sporting-Tavira continuam em negociações para a renovação do contrato, embora ainda sem acordo à vista quanto aos valores do vínculo. Vidal Fitas, a O JOGO, confirma o interesse na continuidade dos três líderes verdes e brancos. "A intenção é que Alejandro Marque, Rinaldo Nocentini e Joni Brandão continuem", principia o diretor desportivo, reconhecendo, logo de seguida, que a permanência do português gera mais apreensão: "Queremos sempre continuar com os grandes ciclistas, mas outra coisa é ser possível continuar com eles. Não sei as propostas que o Joni tem [o trepador já garantiu a O JOGO que sair de Portugal não é hipótese], mas sei até onde posso chegar."

Ora, Vidal Fitas deixa a entender que o segundo classificado da última Volta a Portugal não aceitou as condições iniciais, respondendo ao diretor da Efapel, Américo Silva, que a O JOGO expressara o "sonho" de voltar a ter Joni nas suas fileiras: "Sonhos todos temos." Não só de valores está preso o negócio. O projeto e o calendário pesarão na decisão. Apesar de ser a W52-FC Porto a única com perspetivas de subir ao nível Pro-Continental, é a Efapel que está mais perto de contratar o leão. Para já, a possibilidade de voltar a ser o líder indiscutível agrada ao trepador e pode ser fator determinante para o negócio. Se Joni sair do Sporting-Tavira, Tiago Machado, apesar de perto dos dragões, reúne consensos. "Roubar" aos dragões um dos corredores também está em equação.