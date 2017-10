Joaquim Silva: "Até ser mais velho ia sempre tentar manter este objetivo"

Ciclista natural de Penafiel transferiu-se da W52-FC Porto-Mestre da Cor para a espanhola Caja Rural

Joaquim Silva disse esta terça-feira que nunca perdeu a esperança de dar o salto para o pelotão internacional, assumindo que o contrato com a equipa espanhola Caja Rural representa "a concretização de um sonho". "Era um objetivo que tinha definido já há alguns anos e, agora, finalmente consegui", referiu o ciclista à agência Lusa.

Aos 25 anos, e após três temporadas na W52-FC Porto-Mestre da Cor, Joaquim Silva congratula-se por ter dado o salto a desempenhar o papel de trabalhador, reconhecendo que nunca perdeu a esperança. "Claro que há alguns momentos em que se perde tudo. Pensa-se que nunca mais se vai conseguir dar o salto, mas felizmente as coisas correram pelo melhor", completou. O corredor de Penafiel acredita que ter seguido à risca as palavras de um amigo, que lhe deu o mote "Tudo o que faças, faz bem, e faz para marcar a diferença", lhe valeu o lugar na única equipa espanhola do escalão profissional continental. "Aquilo que também me ajudou foi fazer a Volta a Castela e Leão e a Volta às Astúrias, que eram duas corridas importantes, nas quais acabei no top-10. E depois também o currículo que eu tinha anteriormente. Tudo isso somado ao desempenho desta temporada, na qual estive bastante bem, e ao trabalho na Volta a Portugal...", enumerou silva.

Com o contrato com a Caja Rural, Quim, como é conhecido no pelotão, deixou definitivamente para trás os maus momentos do final de 2014, quando viu os contemporâneos sub-23, incluindo o companheiro de seleção Ruben Guerreiro, assinarem por equipas grandes, enquanto ele subia a profissional em Portugal. "Via que muita gente, como por exemplo os 20, 25 primeiros da Volta a França do futuro, tinha contrato com equipas continentais profissionais ou do WorldTour... quando cheguei ao fim do ano e não consegui dar o salto, claro que fiquei um bocado desiludido, mas também acho que depois, ao ingressar na W52, continuei a fazer aquilo que tinha feito até àquele ano: ir corrida a corrida, ano a ano, tentar evoluir o máximo e fazer com que esse sonho fosse sempre uma possibilidade, nem que demorasse mais dois, três ou quatro anos. Até ser mais velho ia sempre tentar manter este objetivo na minha mente, porque também é uma maneira de nos motivarmos", revelou.

Oitavo classificado na Volta a França do futuro em 2014, segundo na Volta a Portugal do futuro e 16.º na prova de fundo dos Mundiais de Ponferrada2014, Joaquim Silva viu o sonho escapar-lhe sem perceber porquê. "Realmente, não sei. Nos anos anteriores nunca tinha ido à seleção. Nesse ano, fiz apenas o Campeonato da Europa, a Volta a França do futuro, depois o Mundial. Isso, se calhar, colocou algumas dúvidas, porque, quer queiramos quer não, muitas das corridas amadoras daqui não têm a visibilidade destas internacionais. O não trazer currículo de trás pela seleção e também experiência foi o que fez a diferença para haver esse empurrão", avaliou o ainda ciclista.

Questionado sobre a possível estreia numa grande Volta no próximo ano, o corredor português foi prudente, assumindo que não gosta de pensar muito à frente. "Sei que a Caja Rural é uma equipa que tem muitos bons ciclistas, certamente que a maior parte ou todos eles têm esse desejo de ir à Vuelta. Eu penso dia a dia. Quero desfrutar o máximo desta aventura e, claro que será sempre para mim um objetivo fazer uma grande Volta", disse, enaltecendo a ajuda que vai receber de Rafael Reis, o amigo português que vai reencontrar na equipa espanhola.