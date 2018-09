Ivo e Rui Oliveira vencem prova de madison do Troféu da Anadia

Os gémeos portugueses Ivo e Rui Oliveira venceram a prova com mais 23 pontos em relação aos segundos classificados

A seleção portuguesa, segunda no ranking mundial de omnium, apostou na competição de Madison, para também assegurar a presença na Taça do Mundo de 2018/10 nesta disciplina olímpica de resistência.

Os irmãos Ivo e Rui Oliveira terminaram a corrida com 57 pontos, mais 23 do que os australianos Joshua Harrison e Leigh Howard. No terceiro posto ficaram os holandeses Jan-Willem van Schip e Cees Bol, com 20.

João Matias e Miguel do Rego também representaram a seleção lusa, terminando no quarto lugar, com 17 pontos.

Na prova de omnium, o holandês Jan-Willem van Schip venceu, com 140 pontos, mais nove do que o suíço Alex Vogel. César Martingil (Liberty Seguros-Carglass), sétimo classificado, com 83 pontos, foi o português mais bem classificado.

Na mesma disciplina, mas no setor feminino, a australiana Kristina Clonan venceu com 151 pontos, à frente de Maria Martins, segunda, com 137, enquanto Soraia Silva terminou no último lugar do pódio, com 118.

Daniel Dias (Maia Formação) venceu a prova por pontos em juniores, em igualdade com Carlos Barreiros (Tensai/Sambiental/Santa Marta), enquanto Wilson Esperança (Academia Joaquim Agostinho/UDO) foi segundo em scratch, atrás do espanhol Aritz Urra.