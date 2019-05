Grande Prémio JN na estrada de 4 a 10 junho

A corrida, uma das mais carismáticas do calendário português, terá um prólogo em Monção e seis etapas. A última disputa-se entre o Porto e Gondomar

A 29.ª edição do Grande Prémio Jornal de Notícias, apresentado esta sexta-feira em Valbom, vai para a estrada de 4 a 10 de junho e conta com um prólogo em Monção, terminando com a sexta etapa no Porto.

Nesta prova os contrarrelogistas podem brilhar com o prólogo, o crono por equipas do segundo setor da terceira etapa e a crono-escalada, na qual dividirão protagonismo com os trepadores, ao quarto dia. Há também jornadas para velocistas e uma jornada final de sobe e desce para ciclistas todo o terreno.



O arranque está marcado para o final da tarde de dia 4, com o prólogo, em sistema de contrarrelógio individual, em Monção. Será uma prova de 6,2 quilómetros. A primeira etapa, dia 5, liga Monção a Viana do Castelo, ao longo de 166,1 quilómetros.



A segunda etapa conta 178,4 quilómetros, entre Viana do Castelo e Ovar. A terceira etapa, no dia 7 de junho, divide-se em dois setores. De manhã correm-se 70,6 quilómetros, entre o Cais de Gaia e a Avenida 25 de abril, na mesma cidade. O setor vespertino tem lugar na freguesia matosinhense de Leça da Palmeira, sendo um contrarrelógio coletivo de 9,6 quilómetros, na marginal de Leça.

A quarta etapa reserva uma crono-escalada de 6,6 quilómetros, entre o centro de Santo Tirso e o alto da Senhora da Assunção. A quinta etapa tem partida e chegada em Valongo, 130,6 quilómetros de extensão.



A prova termina com a sexta etapa, no feriado do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 10 de junho, com uma ligação de 187,2 quilómetros, desde a Alameda 25 de Abril, no Porto, até ao Pavilhão Multiusos de Gondomar. O trajeto é ondulado, embora as principais dificuldades montanhosas estejam colocadas na primeira metade da etapa.

Na estrada vão estar 98 corredores divididos por 14 equipas, entre as quais as principais formações portuguesas, como W52-FC Porto, Sporting-Tavira, Rádio Popular-Boavista, EFAPEL, Vito-Feirense e Louletano-Aviludo, e ainda duas equipas estrangeiras, vindas de Espanha e Angola.

Serão mais de 755 quilómetros de competição, que vão passar pelos concelhos de Monção, Viana do Castelo, Ovar, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Santo Tirso, Valongo, Porto e Gondomar.

Recorde-se que a última edição, em 2018, foi ganha por António Carvalho (W52/FC Porto) - na foto -, cujo pódio ficou completo com Edgar Pinto (Vito-Feirense) e Joni Brandão (Sporting-Tavira).

Grande Prémio JN

Calendário

Dia 4 de junho

Prólogo: Monção 6,2 km

Dia 5 de junho

1.ª etapa: Monção-Viana do Castelo 166,1 km

Dia 6

2.ª etapa: Viana do Castelo-Ovar 178,4 km

Dia 7 de junho

3.ª etapa, 1.º setor:V.N. Gaia-V.N. Gaia 70,6 km

3.ª etapa, 2.º setor: Leça da Palmeira-Leça da Palmeira 9,6km

Dia 8 de junho

4.ª etapa: Santo Tirso-Santo Tirso 6,6 km

Dia 9 de junho

5.ª etapa: Valongo-Valongo 130,6km

Dia 10 de junho

6.ª etapa: Porto-Gondomar, 187,2 km