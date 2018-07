GP Joaquim Agostinho: etapa e amarela para Óscar Hernández

Espanhol Óscar Hernández (Aviludo-Louletano-Uli) venceu a segunda etapa do Grande Prémio Internacional de Torres Vedras -- Troféu Joaquim Agostinho.

O espanhol Óscar Hernández (Aviludo-Louletano-Uli) venceu a segunda etapa do Grande Prémio Internacional de Torres Vedras -- Troféu Joaquim Agostinho, assumindo a liderança da prova. A etapa, uma ligação de 144 quilómetros entre Serra d'El Rei e Torres Vedras, foi disputada numa toada lenta até às duas últimas voltas ao circuito de Torres Vedras, quando, a cerca de 30 quilómetros da meta final, um grupo de 14 corredores fugiu ao pelotão para discutir a etapa.

Óscar Hernández e Alejandro Marque (Sporting-Tavira) eram os mais bem colocados do grupo na classificação geral e, embora o pelotão tivesse tentato contrariar a iniciativa do grupo, através da perseguição movida pela W52-FC Porto e pela Euskadi Basque Country-Murias, nada pôde fazer para evitar o sucesso de Óscar Hernández.

O espanhol da Aviludo-Louletano-Uli, já vencedor do Troféu Liberty Seguros nesta temporada, atacou a cerca de quatro quilómetros do final, sendo acompanhado pelo compatriota Jesús del Pino (Efapel). Os dois entenderam-se e preparavam-se para discutir o triunfo na etapa, quando, nos dois quilómetros finais, Jesús del Pino caiu, estendendo, involuntariamente, a 'passadeira vermelha' para o sucesso do colega de fuga.

Óscar Hernández cortou a meta com o tempo de 3:59.19 horas, à baixa média de 36,103 km/h, com quatro segundos de vantagem sobre os mais diretos perseguidores. O uruguaio Fabricio Ferrari (Caja Rural-Seguros RGA) foi o segundo e o português António Barbio (Miranda-Mortágua) foi o terceiro. Devido à queda dentro dos três últimos quilómetros, Jesús del Pino foi creditado com o mesmo tempo do vencedor.

José Neves (W52-FC Porto) chegou no primeiro pelotão, a 26 segundos do vencedor, entregando a camisola amarela a Óscar Hernández, que está na dianteira com 14 segundos de vantagem sobre Alejandro Marque e com 19 segundos sobre António Barbio.

"O meu colega David da la Fuente fez um trabalho excecional na fuga, puxando sozinho 15 ou 20 quilómetros. A um quilómetro do alto da serra da Vila ataquei com o António Barbio e com o Jesús del Pino. Na descida, fiquei apenas com del Pino, que caiu e eu ganhei. Sinto-me bem, mas não esperava chegar à liderança. Amanhã, penso que poderei defender a camisola amarela. Veremos como respondem as pernas", disse o novo comandante da geral, da classificação por pontos e do combinado, citado pela assessoria de imprensa da prova.

José Neves perdeu a amarela, mas manteve a laranja, símbolo de melhor jovem. Tiago Ferreira (W52-FC Porto), na montanha, e Gotzon Udondo (Euskadi Basque Country-Murias), nas metas volantes, seguraram as respetivas lideranças. A W52-FC Porto segue no topo da geral por equipas.

A 41.ª edição do Grande Prémio Internacional de Torres Vedras -- Troféu Joaquim Agostinho termina no domingo, dia em que se disputa a etapa-rainha. A tirada decisiva começa no Cadaval, terminando no alto de Montejunto, onde a meta coincide com um prémio de montanha de primeira categoria, no final dos 172 quilómetros da viagem. A derradeira subida é antecedida por duas outras montanhas, uma de segunda categoria e outra de primeira, ambas nos derradeiros 25 quilómetros.