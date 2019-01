Geraint Thomas vai liderar o pelotão de estrelas da Volta ao Algarve

Vencedor do Tour vai tentar manter a tradição da Sky, de abrir as épocas a vencer no Algarve para no verão festejar em França, mas será o primeiro da equipa a alinhar depois de ter ganho a maior corrida mundial.

A Volta ao Algarve em bicicleta, que vai para a estrada entre 20 e 24 de fevereiro, tornará a reunir a elite das equipas mundiais. Das 18 formações WorldTour, 12 vão estar na Algarvia, e, entre elas, as três primeiras do ranking: Deceuninck-Quick Step (Bélgica), Team Sky (Reino Unido) e Bora-hansgrohe (Alemanha), tendo todas corredores para lutar pela vitória final, pois os belgas contarão com Enric Mas, revelação de 2018 ao ser segundo na Vuelta, os britânicos com Geraint Thomas, vencedor do Tour, e os alemães com o polaco Rafal Majka. Destaque ainda para Amaro Antunes, algarvio que irá liderar a polaca CCC e foi quinto há dois anos.

Thomas está atualmente a treinar em Los Angeles, tal como no ano passado, e desta vez abrirá a época em Valência (6 a 10 de fevereiro), para depois repetir o programa de 2018, com Algarve - andou três dias de amarelo e foi segundo, atrás do colega Michal Kwiatkowski - e Tirreno-Adriático, onde também liderou e foi terceiro. "É uma corrida que adoro, mas tive algum azar nos dois últimos anos", comentou sobre a prova italiana.