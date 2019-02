Frederico Figueiredo quer ser o homem do Sporting nas clássicas

Trepador foi o melhor do Sporting-Tavira no Algarve, mesmo não tendo a rodagem dos colegas, e esta época quer provar ter qualidade para "andar com os melhores"

Frederico Figueiredo foi o melhor do Sporting-Tavira na Volta ao Algarve, onde fechou em 21.º, um posto digno para quem perdeu 3m11s após o trambolhão coletivo da primeira etapa.

"Correu melhor do que esperava. Na primeira etapa furei as duas rodas cinco quilómetros antes da queda no pelotão. Recuperei a posição, mas quando lá cheguei acabei por cair também. Foi positivo, ainda assim, e motiva para a época", explica a O JOGO o ciclista de 27 anos, admitindo que a chefia leonina para a Algarvia era de outros: "Quero estar em grande forma daqui a cinco semanas, para as clássicas portuguesas e as provas em Espanha. Quem sabe discutir o ranking nacional também. O Alexsandr Grigoriev e o Tiago Machado eram as apostas da equipa. O primeiro acabou por abandonar e levou três pontos no joelho. O Tiago não correu da forma como esperava, esteve moldado no World Tour a trabalhar para outros e é normal que demore a disputar corridas. Fui o único no Algarve que não correu na Argentina [San Juan], portanto eles tinham uma rodagem maior. Se tivesse ido a San Juan, sei que podia ter feito melhor no Algarve."

O quinto da última Volta a Portugal é trepador puro e tanto na Foia (15.º) como no Malhão (12.º) mostrou esses dotes. Na última tirada foi o segundo melhor do pelotão não World Tour, só atrás do dragão João Rodrigues, e revela o que pensou para seguir o ataque de Amaro Antunes (CCC), oitavo da geral e melhor luso na prova: "Andei sempre com os melhores e até tentei arriscar sair do pelotão. Sou pequenino, talvez por isso não se veja nas câmaras [risos], mas ataquei. Recordei as palavras de Marco Chagas que, numa entrevista a O JOGO, disse que eu devia arriscar mais. Foi só nisso que pensei... O Amaro, quando ganhou no Malhão pela W52-FC Porto [2017], mostrou-se e deu o salto."

Nesse sentido, Frederico revela que andava "triste" por não ter disputado as três edições anteriores da Algarvia, por ficar com "poucas chances de se mostrar ao World Tour."