Eurosport busca monopólio das transmissões de ciclismo

Ao adquirirem 71% do Play Sports Group, que domina o mercado de vídeo da modalidade, os proprietários do canal televisivo de desporto querem segurar um público que vale 50 mil milhões de dólares.

O valor dos direitos televisivos da Volta a França é um dos segredos mais bem guardados da atualidade - os 227 milhões de euros que a Amaury Sport organisation (ASO) divulga repartem-se por mais de dez corridas e ainda o Rali Dakar e a Maratona de Paris -, mas sabe-se que as audiências, mesmo em baixa no último ano, são as segundas mais altas do desporto mundial (2,6 mil milhões de telespectadores, face aos 3,5 mil milhões do Mundial de futebol) e que atingem um mercado em forte expansão, o dos consumidores de ciclismo, a investirem já 43 milhões de euros anuais. É a esse grupo que a Discovery, proprietária do canal Eurosport, pretende chegar, tendo alargado a sua influência ao adquirir 71% da participação no Play Sports Group, empresa de média digital.

Sobretudo conhecida no meio do ciclismo, a Play Sports possui 13 canais de vídeo, sendo o GNC (Global Cycling Network) o mais conhecido. Criada em 2021, a empresa tem 140 especialistas na modalidade e contabiliza 45 milhões de visualizações de vídeos por mês, entre os seus 3,1 milhões de subscritores e 5,7 milhões de seguidores nas redes sociais. Para o grupo do Eurosport, o investimento visa "construir o ecossistema de média número um do mundo dedicado ao ciclismo", por somar os conteúdos de internet à posição dominante nas transmissões televisivas: além do Tour, possui direitos de Giro e Vuelta, dos Mundiais de ciclismo e de 35 das 38 corridas WorldTour.