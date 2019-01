Elia Viviani vence primeira etapa do Tour Down Under

Ruben Guerreiro chegou integrado no pelotão, tal como Ivo Oliveira (UAE-Emirates), que terminou a etapa inaugural na 69.ª posição.

O ciclista italiano Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step) impôs-se ao sprint na primeira etapa do Tour Down Under, na qual Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin) foi o melhor representante português, ao terminar no 27.º lugar, com o mesmo tempo do vencedor.

Viviani, de 29 anos, completou os 129 quilómetros da tirada, com partida e chegada em Adelaide, na Austrália, em 3:19.47 horas, batendo sobre a linha de meta o alemão Max Walscheid (Sunweb) e o italiano Jakub Mareczko (CCC), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Ruben Guerreiro chegou integrado no pelotão, tal como Ivo Oliveira (UAE-Emirates), que terminou a etapa inaugural na 69.ª posição, com o mesmo tempo de Viviani, primeiro líder da prova, com quatro segundos de vantagem sobre Walscheid e cinco face ao neozelandês Patrick Bevin (CCC).

Na classificação geral da primeira prova de 2019 do World Tour, o circuito mais importante do ciclismo mundial, Ruben Guerreiro ocupa o 29.º posto e Ivo Oliveira o 71.º, à partida para a segunda tirada, que se realiza na quarta-feira, entre Norwood e Angaston, na extensão de 122,1 quilómetros.