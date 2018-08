DIRETO | A oitava etapa da Volta a Portugal

Pedala-se entre Barcelos e Braga, ao longo de 147 quilómetros

Km 100,4 - Paulo Silva triunfa na meta volante na Póvoa de Lanhoso, a última do dia.

1.º 185 - Paulo Silva (LA Alumínios)

2.º 66 - Jon Irisarri (Caja Rural)

3.º 144 - Luís Gomes (Radio Popular-Boavista).

O pelotão chega cerca de três minutos depois.

Km 96,8 - Pierpaolo Ficara vence na contagem de montanha em Geraz do Minho (quarta categoria):

1.º 111 - Pierpaolo Ficara (Amore & Vita)

2.º 175 - Venceslau Fernandes (Liberty Seguros-Carglass)

3.º 133 - Luís Afonso (Vito-Feirense-Blackjack).

No pelotão, Mstina e Sporting-Tavira partilham as despesas na frente do grupo. O pelotão está a 3m30s do grupo da frente.

Km 85,4 - Meta volante de Amares:

1.º 144 - Luís Gomes (Radio Popular-Boavista)

2.º 41 - Fernando Barcelo (Euskadi-Murias).

3.º 123 - Rafael Silva (Efapel)

Km 51,8 - Meta volante em Ponte da Barca:

1.º 123 - Rafael Silva (Efapel)

66 - Jon Irisarri (Caja Rural)

175 - Venceslau Fernandes (Liberty Seguros-Carglass).

Km 48 - São agora 11 os homens na frente

Km 13 - Nove ciclistas em fuga

13:35 - Arranca a Etapa. Raúl Alarcón parte de amarelo