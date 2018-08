O filme da nona etapa da Volta a Portugal

Ciclistas percorrem este sábado 155 quilómetros, entre Felgueiras e o Alto da Senhora da Graça.

Meta no alto da Senhora da Graça: Raúl Alarcón vence nona etapa da Volta a Portugal. Edgar Pinto (Vito-Feirense) é o segundo classificado, a cinco segundos. O espanhol da W52-FC Porto ultrapassou David Rodrigues nos metros finais e alcança terceira vitória nesta Volta'2018. O cliclista da W52-FC Porto passa a ter 1m01s de vantagem sobre Jóni Brandão (Sporting-Tavira)

Vantagem de David Rodrigues é agora de 20 segundos e falta um quilómetro.

A 2 quilómetros da meta, Rodrigues tem uma vantagem de 55 segundos.

A 4 km da meta - Raul Alarcón, o líder da corrida, está num grupo de 14 corredores bem protegido por três companheiros da W52-FC Porto.

A 6 km da meta final - Vantagem de Rodrigues para o duo estabilizada no minuto e meio, mas Jesus del Pino (Efapel) tenta deixar Nathan Earle para trás. Marque é alcançado pelo pelotão, mas Frederico Figueredo é o segundo trunfo do Sporting ao ataque. O grupo dos favoritos já pedala com uma desvantagem inferior a dois minutos (1.50 m).

David Rodrigues a cinco quilómetros da meta e com mais de dois minutos de vantagem. Sporting-Tavira ataca agora com Frederico Figueiredo.

A 8 km da meta, o Sporting-Tavira começa a mexer na frnte do pelotão, com um ataque de Alejandro Marque.

A 9 km da meta, no início da subida final, David Rodrigues segura vantagem com a qual pode sonhar com a vitória na etapa-rainha: 1.20 minutos para o dueto e 2.48 m para o pelotão, agora liderado pela W52-FC Porto e que entretanto absorve o outro duo.

Km 143,7 - Meta volante em Mondim de Basto:

1.º 143 David Rodrigues Radio Popular-Boavista)

2.º 24 - Nathan Earle (Israel Cycling Academy)

3.º 127 - Jesus del Pino (Efapel).

David Rodrigues ganha a última meta volante da Volta, saudado por uma imensa multidão. O primeiro duo passa a 1.34 minutos, o segundo duo segue a 2.40 m e o pelotão, agora liderado pelo Sporting-Tavira, surge com 3.30 m de atraso.

Km 138 - Além dos dois perseguidores de Rodrigues, há um outro dueto ao contra-ataque, composto por Daniel Mestre (122, Efapel) e Hugo Sancho (132, Vito-Feirense).

A 20 km da meta, a corrida aquece com a pespetiva de David Rodrigues ser alcançado, enquanto os termómetros sobem para 35 graus. Teremos a subida da Senhora da Graça a ser disputada sob forte calor. Enretanto, é anunciado o abandono de Colin Stusi (117, Amore & Vita), devido a queda.

A 25 km da meta - Duo ganha terreno a David Rodrigues: 1.20 minutos. O pelotão, liderado pela equipa do camisola amarela, roda a 3.30 minutos.

A 30 km da meta - David Rodrigues desce em grande velocidade para Mondim de Basto, agora com Nathan Earle (24, Israel Cycling Academy) e Jesus del Pino (127, Efapel) na perseguição e a 1.50 minutos. O pelotão passa a 3.25 minutos.

Ordem de passagem na contagem de montanha do Barreiro (1.ª categoria):

1.º 143 - David Rodrigues (Radio Popular-Boavista)

2.º 127 - Jesus del Pino (Efapel)

3.º 24 - Nathan Earle (Israel Cycling Academy)

4.º 132 - Hugo Sancho (Vito-Feirense-Blackjack)

5.º 105 - David De la Fuente (Aviludo-Louletano).

Os perseguidores reduzem-se a quatro, mas o pelotão, com os portistas à cabeça, já os avista e segue a 2.50 minutos de Rodrigues.

Km 114,4 - David Rodrigues passa à frente na difícil contagem de montanha do Barreiro.

Km 91,9 - David Rodrigues (Radio Popular-Boavista) passa isolado na contagem de montanha do Alto da Barra.

Km 88 - O grupo da frente parte-se em subgrupos, quando o pelotão, agora comandado pelos ciclistas do Sporting-Tavira, recupera terreno, colocando-se a dois minutos da cabeça da corrida.

Km 81 - Hugo Sancho ganha vantagem de 25 segundos, quando no grupo também ataca Nathan Earle (24, Israel Cycling Academy). Para trás fica Alexis Moya (56, Team Ecuador).

Km 79 - No início da subida para o Alto da Barra, ataca Hugo Sancho (Vito-Feirense). Nesta fase,o pelotão segue a 2.50 minutos dos fugitivos.

Km 63,4 - Meta volante em Vila de Fermil de Basto:

1.º 146 - Filipe Cardoso (Radio Popular-Boavista)

2.º 132 - Hugo Sancho (Vito-Feirense-Blackjack)

3.º 17 - Thomas Deruette (Aqua Protect).

Km 45 - São agora 14 ciclistas na frente. Seguem com cerca de 2m50s de vantagem sobre o pelotão

Km 19 - Há 13 corredores na frente, com cerca de 30 segundos de vantagem sobre o pelotão

12h40 - Ciclistas passam o Km 0 e já rolam rumo a Mondim de Basto