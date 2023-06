Insultos e violência entre ciclistas no final do GP Abimota

Gaspar Gonçalves, da Efapel, e Pedro Andrade, da ABTF Betão Feirense, trocaram insultos e existiram agressões após cortarem a meta

Gaspar Gonçalves, da Efapel, e Pedro Andrade, da ABTF Betão Feirense, foram expulsos do GP Abimota depois de confrontos físicos e palavras injuriosas. Na colocação para o sprint final da última etapa terão existido provocações e consumaram-se, já depois de cortarem a meta, agressões.

Joaquim Andrade, diretor do Feirense, explica a O JOGO que o filho Pedro "estava junto à mãe e a um dos patrocinados da equipa" e que se "lamentava por ter perdido a hipótese da vitória" quando "Gaspar Gonçalves o agrediu pelas costas", já "quase dez minutos depois de a etapa acabar."

A altercação foi de tal forma grande que os dois ciclistas tiveram de ser separados no local e a mãe de Pedro Andrade foi inclusivamente levado para observação no hospital depois de ter desmaiado na sequência da exaltação vivida.

O Feirense afirma que vai "contestar a expulsão junto dos comissários", porque considera "incoerente a decisão", dizendo que foi Andrade o agredido. "Ninguém pediu desculpa e os atletas não falaram no fim como diz o comunicado", atira Joaquim Andrade.

O JOGO chegou à fala com José Azevedo, diretor da Efapel, que repreende o seu corredor, mas deixa claro que Gaspar Gonçalves agiu sob provocação. "Houve uma disputa no posicionamento para o sprint, houve uma troca de palavras, uma clara provocação entre atletas. O Gaspar disse-me que foi várias vezes insultado pelo Pedro. Sim, foi depois o Gaspar que correu em direção ao Pedro, gerando-se os confrontos físicos. Mas reprovo a atitude dos dois, porque as palavras do Pedro não foram educadas e os dois atos são condenáveis", elucida Azevedo, que não vai apelar a uma revogação da multa ao seu corredor: "Não vou recorrer. Contei o que vi e o que me disseram. Não vou encobrir nada e foi tomada uma decisão idêntica para os dois, portanto concordo com o que foi decidido. Qualquer que seja o castigo futuro deverá ser aplicado aos dois."

Salientando que se "empolaram as emoções durante a prova e no sprint", José Azevedo descarta que existam problemas entre os dois corredores. Pedro Andrade, em 2022, correu na Efapel. "Tivemos sempre boa relação, não houve nenhum problema durante o tempo na Efapel. Nem com o Gaspar nem com qualquer outro atleta".