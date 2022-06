Incrível: ganhou numa estrada cheia de água e depois atropelou a esposa

A terceira etapa da Volta à Colômbia, que se prolonga até dia 12, teve um final inacreditável em Montería, pois a chuva formou autênticos rios de água nos últimos quilómetros e o vencedor, num sprint arriscado, atropelou a esposa já depois da linha de meta. Foi Luis Carlos Chia, que já vencera a primeira etapa e veste de amarelo, que se revelou mais forte nos últimos metros, mas sem motivos para festejar. Logo depois de erguer os braços acertou com força numa senhora, que percebeu depois ser a sua esposa. Claudia Roncancio, que já foi ciclista, estava a tirar fotografias quando foi atropelada. Foi internada no hospital de Montería, estando bem e consciente. Já Chia não ficou satisfeito... com a sua colocação. "Ela sabia que nestas chegadas o sprint é demasiado rápido", desabafou. Veja o momento no tweet abaixo.