Imagem para a história do Giro: "Tenho muita pena por ter perdido a camisola rosa do João"

Colega Fausto Masnada afirmou ter gasto "todas as energias".

João Almeida (Deceuninck-QuickStep) perdeu ontem, quinta-feira, a camisola rosa no Giro, pertencendo agora a Wilco Kelderman, da Sunweb.

Após a etapa ficaram as imagens de respeito de Vincenzo Nibali para com o português, mas foi nas redes sociais que surgiu talvez o maior apoio a Almeida.

"Tenho muita pena por ter perdido a camisola rosa do João Almeida, mas gastei todas as minhas energias para ficar com ele o mais que me foi possível", começou por declarar o colega de equipa Fausto Masnada nas redes sociais após a etapa, com uma imagem em que o português o abraçava. Criticado por alguns, alegando que estava a pensar no seu top 10, o italiano de 26 anos tem sido, no entanto, o maior apoio de Almeida.

"Amanhã é outro dia e Milão está cada vez mais perto", concluiu Masnada, que depois levou resposta de João.

"Obrigado, foste fantástico. Tu e toda a equipa! Isto não seria possível se eu não tivesse tido toda a 'matilha' comigo", escreveu o ciclista português.