Henrique Casimiro vence segunda etapa do Grande Prémio JN

Joaquim Silva venceu a segunda etapa do Grande Prémio JN

A primeira etapa tinha sido ganha por Joaquim Silva, ciclista da Tavfer-Meadinsot-Mortágua.

Henrique Casimiro, da Kelly-Simoldes-Oliveirense, venceu a segunda etapa do Grande Prémio JN, que ligou o Porto a Válega, em Ovar.

A etapa foi muito atacada na primeira metade, a mais montanhosa, formando-se um grupo de 18 fugitivos que chegou a ter 8 minutos de vantagem para o pelotão. Desse grupo saltou António Ferreira, da Antarte-Feirense, que chegou a dar a sensação de poder chegar isolado.

A 14 km do fim, uma passagem de nível fechada parou a corrida e cortou o ritmo ao jovem que lidera a montanha. António Ferreira foi apanhado pelo grupo à entrada do último quilómetro, momento em que Henrique Casimiro atacou, para vencer com escassos metros de vantagem.

Joaquim Silva, da Tavfer-Meadinsot-Mortágua, integrou o grupo da frente e manteve a camisola amarela, reforçando até a sua candidatura ao triunfo final.