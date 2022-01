Gustavo Veloso: "Aprender com todos para ser o melhor treinador possível"

O galego de 41 anos, que foi seis vezes ao pódio da Volta a Portugal, vencendo as edições de 2014 e 2015, conquistou uma Volta à Catalunha e uma etapa da Vuelta, vai transmitir a sua experiência à jovem formação

Gustavo Veloso prometeu continuar ligado ao ciclismo ao terminar a sua carreira como atleta profissional e, como noticiou O JOGO, passou diretamente da bicicleta para o carro, tornando-se diretor desportivo da Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados.

O galego de 41 anos, que foi seis vezes ao pódio da Volta a Portugal, vencendo as edições de 2014 e 2015, conquistou uma Volta à Catalunha e uma etapa da Vuelta, vai transmitir a sua experiência à jovem formação, conhecendo como poucos o calendário nacional e a Volta a Portugal, a qual correu 12 vezes.

"Sinto-me feliz de poder continuar ligado à minha paixão no mundo do ciclismo. Quero agradecer ao Xavier e também à Leonor Silva por terem confiado em mim e darem-me a oportunidade de continuar a cumprir sonhos, abriram-me a porta da equipa Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados mas também de sua casa. Penso que esta é a melhor equipa para iniciar a minha carreira como diretor desportivo, é uma equipa jovem, lutadora e sempre com ambições de crescer e aprender. Espero poder colaborar com a minha experiência como atleta e aprender com todos para ser o melhor treinador possível", disse à comunicação da equipa.