Gustavo Veloso ganha na estreia como diretor desportivo

Leangel Linarez, da Tavfer Mortágua venceu a Prova de Abertura

Leangel Linarez, da Tavfer Mortágua foi o mais forte na Prova de Abertura, que terminou ao sprint.

O sprinter foi mais forte do que Tomas Contte, argentino do Louletano, e César Martingil, que estreou com um pódio pela RP-Paredes-Boavista.

Linarez, de 24 anos, triunfou no final dos 172,1 quilómetros que hoje ligaram Cortegaça a Águeda, no distrito de Aveiro, batendo o argentino Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), segundo, e César Martingil (Rádio Popular-Paredes-Boavista), terceiro.

Com a subida a Talhadas como principal dificuldade do traçado, a fuga mais destemida contou com César Fonte (Kelly-Simoldes-UDO), a dupla da Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel composta por Emanuel Duarte e Álvaro Trueba, e ainda o campeão nacional José Neves.

O homem da W52-FC Porto triunfou no topo de Talhadas e levou para casa a classificação da montanha, além de ser o último resistente a ser alcançado, a 11 quilómetros da meta.

No "sprint", triunfou o venezuelano, que admitiu que os metros finais foram "um pouco confusos", mas atribuiu a vitória a "boas pernas".

O pelotão nacional junta-se a mais de uma dezena de equipas do internacional na Volta ao Algarve, de quarta-feira até 20 de fevereiro.