Guerreiro encanta na Movistar: "Quando soubemos que estava interessado..."

Patxi Vila, diretor-desportivo da Movistar, relata em exclusivo a O JOGO a satisfação.

Rúben Guerreiro começou em grande forma a temporada no novo projeto. A vitória na etapa-rainha e a conquista da geral individual da Volta à Arábia Saudita representaram uma prova de força.

A O JOGO, o diretor-desportivo da Movistar, Patxi Vila, relata a satisfação. "O Rúben gosta de ter responsabilidade. É ambicioso. Tem o compromisso de fazer melhor. Essa ambição era exatamente o que procurávamos. Queremos um ciclista que motive os colegas", destaca em exclusivo ao nosso jornal, lembrando como a vitória no Mont Ventoux, em 2022, foi o cartão de visita ideal: "Procurávamos um trepador para estar bem nas provas por etapas de uma semana. Olhámos para ele e ficámos felizes quando soubemos que estava interessado. O que ele fez ali... foi fantástico. Todos ficaram de olho nele. Mostrou ter o que é preciso na alta montanha."

Patxi motiva o trepador de 28 anos com as metas seguintes. "Queríamos ganhar na Arábia Saudita e queremos que ele tenha confiança e que se sinta feliz. Vai ter oportunidades em Omã, na Andaluzia, na Galiza e na Strade Bianche", afirma, preparando o português para o trabalho ao serviço de Enric Mas no Tour e nas Ardenas: "Espero que o Rúben ganhe coisas e que depois fique feliz por ajudar o Enric. Deve mudar o chip para ajudar nas etapas de alta montanha do Tour. Enric Mas foi três vezes segundo na Vuelta e é o nosso líder indiscutível. Acreditamos que podemos fazer pódio no Tour se estiver na condição física da última Vuelta. O Rúben não tem esses resultados em três semanas. Tem de mostrá-lo no futuro. Será crucial a ajudar, mas até nas clássicas o Enric Mas conseguiu, por vezes, deixar para trás o Pogacar [UAE]. Nessas, quem está na linha de partida pode sonhar com a meta. Vamos avaliar como estará o Rúben em abril e julho e já o vamos conhecer melhor nessa altura para decidir."