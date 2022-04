Grande Prémio O JOGO/Leilosoc passa por Trancoso: "É extremamente importante para nós"

No primeiro dia da 10.ª edição do Grande Prémio O JOGO/Leilosoc, o pelotão nacional vai ter a Trancoso, onde o ciclismo se está a tornar um caso sério. Superados dois anos de pandemia, o município do distrito da Guarda, com 21 freguesias e mais de oito mil habitantes, tem apostado forte na prática desportiva, daí receber a prova da Global Media.

Alimentar o interesse já existente pelo ciclismo é uma das intenções de Trancoso ao receber o dia inaugural da 10.ª edição do Grande Prémio O JOGO/Leilosoc. Iniciando-se o sábado com um prólogo em Pinhel, a prova com chancela da Global Media tem à tarde a primeira etapa em linha, a ligar a Cidade Falcão ao município guardense, composto por 21 freguesias e mais de oito mil habitantes.

"Ter o ciclismo a passar à porta das pessoas em algumas das freguesias é extremamente importante para nós", reconhece o edil Amílcar Salvador sobre uma tirada que vai ter 70 quilómetros.

O autarca reforça que "seja no futebol, atletismo, ciclismo, karaté, as provas de todo-o-terreno ou basquetebol, Trancoso tem dado prioridade à prática desportiva, para uma maior qualidade de vidas das pessoas, depois de dois anos muito complicados, devido à pandemia". Mas, ao receber a caravana do GP O JOGO, também deseja divulgar o património de que fazem parte o centro histórico, as muralhas medievais e o castelo.

A cidade da Beira Interior tem no Grupo Desportivo de Trancoso, "com todas as camadas jovens", e na Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das Naves, "também com um conjunto de escalões", os dois principais grupos desportivos, mas um terceiro ganha expressão.

Fundada em 2015, a Bandarra"s Clube Ciclismo de Trancoso "já participa em muitas provas e envolve largas dezenas de praticantes", que não ficarão indiferentes à passagem do pelotão nacional. "Também queremos dar um sinal de apoio a essa modalidade com este Grande Prémio", diz Amílcar Salvador.

Pista de atletismo com medidas oficiais é o mais recente progresso

Com dois estádios com relva sintética, um pavilhão multiusos, mais três pertencentes às escolas do concelho, além de duas piscinas cobertas e uma descoberta, Trancoso mostra-se bem servido em equipamentos desportivos. A modernização mais recente foi a instalação de uma pista de atletismo no Estádio Municipal Dr. Fernando H. Lopes, sendo a quinta existente no distrito da Guarda. Inaugurado em 2020, mesmo durante a pandemia e na presença de Rosa Mota, o tartan está homologado pela Federação Portuguesa de Atletismo, permitindo a Trancoso receber provas nacionais.

Bandarra"s sempre a crescer

Evocando o nome do trancosense Gonçalo Annes Bandarra, poeta popular do século XVI, o Bandarra"s Clube Ciclismo começou por ser um grupo de amigos, mas tem crescido a olhos vistos ao longo de sete anos de existência.

"Criámos o clube para divulgar a modalidade e cativar mais sócios para a prática. Ano após ano, temos vindo a aumentar o número de praticantes. Todos os domingos temos uma volta marcada, de estrada no verão, de BTT no inverno, e participamos em eventos regionais e nacionais", descreve Hugo Dias, desde a primeira hora ligado ao grupo e agora experiente também na organização de provas.

Há três anos que o Bandarra"s Clube Ciclismo se lançou no pioneiro Troféu de Resistência Beirão. "São três horas a praticar BTT num circuito urbano fechado, cativando o público das cidades por onde passa. Este ano são nove aqui da zona, o que já ocupa o ano inteiro. O número de cidades interessadas tem aumentado e vai ser preciso estabelecer um limite", conta o responsável, que não esconde a satisfação por o clube já ter adquirido uma carrinha, tendo mais objetivos na calha.

"O futuro passa pela criação de uma escolinha e estamos a ponderar isso com a Federação Portuguesa de Ciclismo", revela.

Uma corrida cada vez melhor

Afirmando-se como uma das maiores corridas nacionais entre os anos 1980 e 1990, o Grande Prémio O JOGO, que regressou em 2019, ligado à Leilosoc, está num crescendo que o leva em direção a esses anos de ouro.

Aumentando as etapas a cada edição, a deste ano, entre os dias 23 e 25, terá quatro (e um total de 353,98 km), uma delas em contrarrelógio. A dureza continuará a caraterizar a prova, que no primeiro dia terá o "crono" em Pinhel e à tarde rumará a Trancoso, com duas montanhas nos 69,2 km, na Serra da Broca e em Casas Zabro, esta uma segunda categoria a 9 km da meta.

A espanhola Caja Rural, do segundo escalão mundial, será outra das novidades.