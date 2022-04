Grande Prémio O JOGO/Leilosoc: Ganhar por Pinto da Costa

Adriano Quintanilha quer assinalar os 40 anos de presidência de Pinto da Costa oferecendo-lhe a corrida deste jornal. Mas a sua W52-FC Porto tem de superar um percurso duro e rivais poderosos.

José Neves vai partir hoje de Pinhel com o dorsal número 1, para o contrarrelógio que abrirá o 10.º Grande Prémio O JOGO/Leilosoc, e será um forte candidato a bisar - até hoje só Delmino Pereira, atual presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, o conseguiu -, tendo a W52-FC Porto um motivo especial para repetir o triunfo: Adriano Quintanilha, o principal patrocinador, pretende homenagear os 40 anos de Pinto da Costa na presidência do FC Porto com uma camisola amarela. Mas o empresário, sabendo que, entre as 19 equipas, há pelo menos Glassdrive-Q8 e Efapel com a mesma ambição, é o primeiro a admitir que "nunca há a certeza de vitórias".

A chuva deverá ser um obstáculo a somar-se a um traçado com quatro etapas difíceis em três dias e, se hoje o "crono" pode marcar algumas diferenças e a etapa entre Pinhel e Trancoso ampliá-las, a corrida ficará certamente marcada pela tirada de segunda-feira, com quatro montanhas entre Celorico de Basto e Paredes. "Será uma etapa a sério, para quem estiver bem preparado", diz-nos Quintanilha, antevendo aquele que será o primeiro grande embate do ano entre as equipas mais fortes.

W52-FC Porto venceu o último Grande Prémio O JOGO/Leilosoc e tem motivação especial para bisar, mas Glassdrive-Q8 e Efapel estão à espreita

Rádio Popular-Boavista, que tem um recorde de cinco triunfos, e Atum General-Tavira, que venceu uma das etapas no ano passado, estão limitados por lesões, mas Glassdrive e Efapel estarão quase na máxima força, para uma corrida que o diretor-desportivo da primeira, Rúben Pereira, considera "imprevisível".

"Corredores sabem que têm de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para podermos dedicar a corrida a Pinto da Costa"

Quintanilha, sabendo das dificuldades, e ainda não tendo os portistas triunfos este ano, assume: "Podemos dizer que a nossa época começa com O JOGO. Queremos ainda fazer o melhor logo a seguir, na Volta às Astúrias, e depois no Grande Prémio do Douro, que já é uma corrida com valor internacional. A nossa equipa está mais vocacionada para corridas como esta, o JN, o Joaquim Agostinho e a Volta a Portugal. São esses os nossos objetivos". Para motivar os seus corredores - além de José Neves, a W52-FC Porto pode atacar com João Rodrigues, Jóni Brandão ou José Gonçalves -, o proprietário da W52 enviou-lhes uma carta [ler ao lado] em que explica porque pretende dedicar a corrida a Pinto da Costa, dizendo que terão "uma responsabilidade acrescida". "Pinto da Costa é um apaixonado pelo ciclismo. Sempre que pode, está connosco", realça.

>> A mensagem de Adriano Quintanilha à equipa



Reconhecimento por ricos 40 anos



"Meu presidente, meu amigo,

Conhecê-lo foi uma dádiva de Deus, pela qual estarei eternamente grato...

O presidente Jorge Nuno Pinto da Costa foi e é, para nós portugueses, para Portugal e para o Porto, e durante a imensa longevidade de 40 belos anos, um presidente único, grande, exemplar, amado e respeitado, um verdadeiro símbolo nacional, um professor, um verdadeiro catedrático do nosso futebol. Foi e é um homem inteligente, estratégico, positivo, crente nas suas crenças e incentivador para os seus demais. Ficará na história da cidade do Porto, no coração e memória de todos nós.

Mas, acima de tudo, senhor presidente, o melhor de si é o seu coração, a sua amizade, o seu humor.

É com grande orgulho, alegria e força que a W52-FC Porto participa no Grande Prémio O JOGO e é também com orgulho e esperança que dedicaremos esta possível vitória, se assim se concretizar, ao nosso amado e querido presidente Pinto da Costa, em agradecimento e reconhecimento destes longos e ricos 40 anos. Um feito único!

Trabalharemos para este Grande Prémio com toda a garra azul e branca, pela qual já somos conhecidos! A vitória será merecidamente sua!

Um muito obrigado por ter dedicado esta caminhada da sua maravilhosa vida ao nosso povo, ao nosso futebol e ao nosso ciclismo e um muito obrigado pela nossa verdadeira amizade.

Seu eterno amigo,

Adriano Quintanilha"