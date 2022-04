Grande Prémio O JOGO/Leilosoc: Efapel pretende "lutar pela vitória"

José Azevedo tem três homens para a geral: Joaquim Silva, Tiago Antunes e Henrique Casimiro.

José Azevedo estreou-se como ciclista profissional em 1994, um ano depois de terminar a primeira fase do Grande Prémio O JOGO, foi dos melhores corredores portugueses de sempre e também o único a ter o cargo de diretor-desportivo no World Tour, estando este ano de regresso ao pelotão nacional e pronto para uma estreia em que a sua Efapel tem ambições.

"É uma prova importante, por ser em etapas e após três semanas sem competição, porque já foi de referência e tem prestígio, porque tem um jornal que exponencia os patrocinadores e porque não deve estar tudo centrado no verão", diz Azevedo, que até gostaria de ver a corrida "com cinco dias". Quanto às suas metas, não hesita: "Vamos lutar sempre por vitórias e pelo melhor resultado possível".

A Efapel alinha com "Joaquim Silva, Tiago Antunes e Henrique Casimiro podendo ter bons resultados. Espero que o João Benta apareça também. Mas quero que saiam bem do contrarrelógio, que pode marcar grandes diferenças". Para José Azevedo, quanto mais duro for o Grande Prémio, "mais ficamos favorecidos". "Na etapa do Viso, quem tiver de defender terá um dia duro, quem precisar de atacar tem espaço", refere sobre o último e decisivo dia, no qual "para se mexer na corrida não será no final".-Frederico Bártolo