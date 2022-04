Grande Prémio O JOGO/Leilosoc: "É corrida para ciclismo de ataque"

Glassdrive-Q8 Rúben Pereira faz regressar Mauricio Moreira, mas num percurso "de espetáculo" terá "sete líderes" e espera "cessar-fogo com a W52-FC Porto"

Não teremos o bloco da Volta a Portugal, mas quase", diz Rúben Pereira, diretor-desportivo da Glassdrive-Q8-Anicolor, que na época passada espantou, ao atingir um recorde de 23 vitórias, com a equipa patrocinada pela Efapel. "Não colocamos essa meta, para não criar pressão negativa", diz, prevendo uma grande batalha no 10.º Grande Prémio O JOGO/Leilosoc.

"É uma corrida que encaixa bem nesta altura do ano, com contrarrelógio e um percurso duro. Vai ser o melhor espetáculo de ciclismo do ano até agora. Gosto do percurso, que potencia o ciclismo de ataque, com o qual me identifico. Até ao último dia, um ciclista com dois minutos de atraso não está fora da luta. Toda essa etapa, não só o Viso, pode gerar uma reviravolta", elogia Rúben Pereira, sabendo que "quando chegamos a estas corridas há dois blocos fortes, será ao som destas duas equipas". Referindo-se à W52-FC Porto, admite não saber se a nova Efapel "tem dinâmica para assumir a corrida".

"Vai ser o melhor espetáculo de ciclismo do ano até aqui. Até pode haver um vencedor improvável"

Percebendo-se a dificuldade para indicar favoritos, Pereira diz ter "sete líderes". "O contrarrelógio vai fazer diferenças, mas qualquer etapa é dura; há uma subida de segunda categoria logo no primeiro dia. No último é um carrossel, chegar de amarelo a essa etapa pode nem ser bom", anota, esperando "um cessar-fogo entre Glassdrive e W52-FC Porto". "As duas equipas saem a ganhar se trabalharem juntas", diz sobre a rival das últimas épocas e vencedora da última edição... à frente de Luís Mendonça, um dos seus homens.

Sem apontar às 23 vitórias da época passada, a Glassdrive-Q8 faz poucas contas num Grande Prémio O JOGO onde "tudo pode acontecer", apesar de apresentar um esboço do plantel que levará à Volta.



Estreia Mauricio Moreira vai iniciar a época



Revelação da época passada, ao vencer o Grande Prémio Douro Internacional, a Volta ao Alentejo e discutir a Volta a Portugal até ao último metro, Mauricio Moreira só vai abrir amanhã a época. "Ele só tem seis semanas de treino, duas de preparação específica. São quase nove meses parado. Testou positivo à covid-19 antes da Prova de Abertura, ganhou uma tendinite no joelho esquerdo e depois no direito e teve de parar", contou Rúben Pereira, que não coloca o seu uruguaio entre os candidatos à discussão do Grande Prémio O JOGO.