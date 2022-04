Grande Prémio O JOGO/Leilosoc: contas serão fechadas numa terra de campeões

De Ribeiro da Silva e Cândido Barbosa aos atuais Luís Mendonça, vencedor do GP O JOGO em 2019, Bruno Silva e José Sousa, Paredes está em todas as gerações do ciclismo. E fecha a corrida em grande!

Com arranque em Celorico de Basto, na segunda-feira, pelas 12h30, a etapa rainha do Grande Prémio O JOGO/Leilosoc terminará em Paredes, pelas 16h04. Irá então conhecer-se o sucessor de Luís Mendonça e José Neves, o primeiro a correr em "casa"e, imagine-se, tendo pedido um "grande final" na sua cidade quando, em 2019, festejou a vitória.

"O ciclismo, sendo nós uma terra de campeões, e Paredes gostando tanto desta modalidade, é e será uma aposta cada vez maior do município", refere Alexandre Almeida, presidente da Câmara Municipal. Tendo acolhido etapas da Volta a Portugal várias vezes, a última em 2020, Paredes vai continuar, garante, a receber provas de ciclismo. "Associamos muito os valores do ciclismo aos da indústria de mobiliário, pois a resiliência e o espírito de sacrifício têm feito dos nossos empresários e trabalhadores uma referência nesta indústria, a nível nacional e internacional; como tal, queremos cada vez mais ciclismo em Paredes, queremos ter mais partidas ou chegadas de provas", afirma Alexandre Almeida, acrescentando que se trata de "uma excelente promoção do nosso território".

Berço de ciclistas famosos como Ribeiro da Silva e Cândido Barbosa, Paredes é também um dos concelhos mais jovens do país, justificando uma aposta no desporto - e sobretudo na formação - que tem sido uma constante. "Tentamos ser o mais ecléticos possível, apoiando o máximo de modalidades, desde o hóquei, andebol, polo aquático, atletismo, futebol, golfe, basquetebol e outras", explica o autarca. Com o Pavilhão Multiusos renovado, o município transformou-se, no último ano, numa verdadeira capital do hóquei em patins. "Queremos que os jovens pratiquem desporto e para isso tenham uma grande variedade de modalidades à disposição", refere Almeida, revelando os futuros investimentos: "Estamos a fazer um novo Estádio Municipal, fizemos uma piscina ao ar livre, estamos a construir mais relvados sintéticos, temos um centro de trail e queremos avançar ainda este ano com a construção de uma pista de atletismo ao ar livre, um skate parque e alargar o campo de golfe".

Uma Academia de excelência

Fundada há quatro anos, por Nuno Ribeiro e Rui Vinhas, a Academia de Ciclismo de Paredes tem adquirido um papel preponderante na formação de jovens dos 5 aos 18 anos e até já festejou títulos nacionais. Participando em provas como a Volta a Portugal de Juniores e a recente Taça de Portugal feminina, "o foco é essencialmente a formação, queremos potenciar o ciclismo entre os mais jovens", afirma Hélder Alves, diretor geral e coordenador técnico da Academia, que tem crescido em Paredes depois de ter sido criada com ligações à W52-FC Porto.