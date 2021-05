Grande Prémio O JOGO: muita montanha na nona edição. Confira tudo aqui

O Grande Prémio O JOGO/Leilosoc promete acesa discussão entre as equipas nacionais, oferecendo três etapas com muitas subidas, o que prolongará as emoções. Luís Mendonça foi o último vencedor.

Há dois anos foi Luís Mendonça a surpreender, oferecendo à Rádio Popular-Boavista a quinta vitória em oito edições das históricas corridas de O JOGO, que no início dos anos 1990 até ajudaram a lançar a Volta a Portugal do Futuro.

Depois de uma época de interregno forçado, devido à pandemia, o regresso será nos próximos dias 15 e 16, com o 9.º Grande Prémio O JOGO/Leilosoc a crescer em relação à edição de 2019 (Troféu O JOGO), passando a ter três etapas e 280,2 quilómetros.

Castro Daire, São Pedro do Sul e Vieira do Minho serão os palcos de três etapas com muita montanha, nos próximos dias 15 e 16

Partindo de Castro Daire, a corrida começará a subir logo ao quilómetro 11, naquele que será um mote para os dois dias. A meta, aos 77,9 km e também em Castro Daire - vai manter-se o interessante sistema de partida e chegada no mesmo local -, será após uma escalada de 3,6 km. Na tarde do mesmo sábado, a etapa de S. Pedro do Sul (64,1 km) terá uma subida de 1.ª categoria da Serra da Arada (10,2 km de ascensão) e depois um sobe e desce constante até à meta. No domingo, os 138,2 km de Vieira do Minho oferecem a subida de Covide (10,3 km) e depois a de Tabuaças (6 km), esta com a particularidade de ficar a 6,2 km da meta final.

Para o pelotão português, o Grande Prémio O JOGO/Leilosoc será a segunda corrida da época por etapas, depois da Volta ao Algarve da próxima semana. Alinhando as nove equipas continentais e várias sub-23 convidadas, será uma oportunidade para exibir a forma e brilhar logo depois do confronto com as equipas do World Tour.