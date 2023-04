Grande Prémio O JOGO apresentado em Trancoso: "É uma prova excelente"

O jornal O JOGO volta a organizar um Grande Prémio de Ciclismo. Este ano, a prova, que foi apresentada oficialmente nesta terça-feira, vai decorrer entre 22 e 25 de abril.

O Grande Prémio O JOGO foi apresentado na manhã desta terça-feira, em Trancoso, numa cerimónia que contou com a presença de Ana Rita Vigário, que será a primeira mulher a ser diretora de uma prova de ciclismo em Portugal, Amílcar Salvador, presidente da Câmara de Trancoso, e Vítor Santos, diretor do jornal O JOGO, além de outros autarcas e antigos ciclistas, como Cândido Barbosa.

Num evento moderado pelo jornalista João Ricardo Pateiro, Ana Rita Vigário falou numa prova "muito aberta", com uma "primeira etapa de adaptação". O presidente da Câmara de Trancoso, cidade do distrito da Guarda, que diz adorar ciclismo, acredita numa festa que será um "espetáculo", numa cidade que é um "museu a céu aberto". Vítor Santos, diretor do jornal O JOGO, salientou que se trata de uma prova de "proximidade e interioridade", numa modalidade que é muito democrática e que "passa à porta das pessoas".

O Grande Prémio O JOGO decorre de 22 a 25 de abril e terá cinco etapas. Barcelos-Barcelos no primeiro dia; Pinhão-Pinhão (contrarrelógio) e Trancoso-Trancoso no segundo; Boticas-Boticas no terceiro dia; e Paredes-Paredes a fechar a prova.

Ana Rita Vigário: "O Grande Prémio O JOGO será uma edição com etapas particulares. Começamos com uma etapa plana e começamos com uma exigência elevada, incluindo montanha. O próprio contrarrelógio é algo específico, nem todos se preparam para este tipo de provas. Criará impacto e incertezas. Poderá existir uma seleção no contrarelógio, que é extenso. No entanto, as equipas terão a sua estratégia para contornar estas dificuldades. (...) Diretora de corrida? É um grande desafio para mim. Estar no outro lado, como diretora, é diferente. É uma responsabilidade enorme. É assumir tudo o que irá acontecer na corrida. Se é a primeira vez? Sim. Fico mais nervosa com as entrevistas e estar em público do que no meu contexto, no meu mundo. É uma função diferente. É a primeira vez que uma mulher está como diretora de uma prova de elite masculina. Vamos dar o nosso melhor. Vai ser um bom espetáculo."

Amílcar Salvador: "Trancoso é um museu a céu aberto. As pessoas que nos visitam têm motivos de sobra para passar um bom dia. Com estas muralhas medievais, com as igrejas, com o pelourinho, com o imponente castelo. São muitos os motivos para as pessoas passarem aqui um dia. Temos paisagens deslumbrantes. É sempre uma oportunidade. O próprio clube de ciclistas, mesmo que amador, realiza uma prova de BTT no centro histórico. São três horas de resistência. É uma prova excelente. É um dia bem passado. Os trancosenses e os portugueses gostam de ciclismo. Acaba por ser uma prova importante para dinamizar o nosso território. Estamos muito contentes. Acompanho o futebol, que é a minha modalidade preferida. E o jornal O JOGO está de parabéns, também pela organização da prova."

Vítor Santos: "É a matriz do O JOGO. O jornal não organiza provas de ciclismo por acaso, organiza porque é função dos jornais chegar às pessoas. Não há desporto que possibilite tanto esta aproximação como o ciclismo, que passa à porta das pessoas. Apostamos nesta aproximação. As autarquias são importantes, também. O ciclismo possibilita isso e nós damos a devida projeção. O Grande Prémio é um momento importante. Já tivemos outros. Realizamos recentemente uma primeira conferência. Teremos mais ainda este ano. Até pela relação umbilical que existe entre O JOGO e o ciclismo, o Grande Prémio é um momento de exceção. Temos as melhores equipas nacionais. É um barómetro para todos os ciclistas. É uma prova muito importante para o calendário do ciclismo nacional."