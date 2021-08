Grande Prémio JN: Joaquim Silva vence isolado a primeira etapa e veste amarela

Ciclista da Tavfer-Meadinsot-Mortágua.

Joaquim Silva, ciclista da Tavfer-Meadinsot-Mortágua, venceu isolado a primeira etapa do Grande Prémio JN e assumiu a liderança da classificação geral, destronando Mauricio Moreira (Efapel), que tinha ganho o prólogo. O companheiro de equipa Leangel Linarez ficou em segundo, ao levar a melhor no sprint no pelotão.

A primeira etapa foi um festival de ataques ao longo dos 85 km entre Gondomar e Gaia, com Efapel e W52-FC Porto a marcarem-se, tal como na Volta a Portugal. Chegou a isolar-se um grande grupo e entretanto Luís Mendonça, ao ganhar 5 segundos numa meta de passagem, tornou-se virtual camisola amarela.

A 25 km do final, e aproveitando a vigilância entre as duas principais equipas, Joaquim Silva isolou-se. "Fiz um contrarrelogio até ao fim. Julguei que não ia chegar isolado, mas ainda tive tempo para sofrer um furo, a 2 km do fim", brincou o penafidelense, que terminou com uma vantagem de 11 segundos para o pelotão.

Joaquim Silva, de 29 anos, dedicou o triunfo ao falecido presidente da sua equipa, Pedro Silva, e prometeu "dar tudo na defesa da camisola amarela".

O homem da Tavfer-Mortágua tem três segundos de vantagem sobre o seu colega Leangel Linarez e Luís Mendonça, agora o melhor da Efapel. Maurício Moreira, vencedor do prólogo, desceu a quarto, a 7 segundos.