GP O JOGO/Leilosoc: um palco amigo do desporto e Cláudio Ramos como embaixador

Terceira etapa do Grande Prémio O JOGO/Leilosoc, no domingo, começa e termina em Vila Nova de Paiva, distinguida pela APOGESD pelas boas práticas desportivas.

Passado o primeiro dia no distrito da Guarda, o Grande Prémio O JOGO/Leilosoc muda-se no domingo para a zona de Viseu, recebendo Vila Nova de Paiva, composta por cinco freguesias, a terceira etapa da 10.ª edição da prova (137 quilómetros com início e fim em frente ao edifício da Câmara Municipal).

Já distinguido por cinco vezes como um Município Amigo do Desporto pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD), o concelho paivense pretende "incentivar os jovens a praticar desporto, seja correr, jogar futebol ou no ciclismo através do GP O JOGO", nas palavras do edil Paulo Marques. Nesta modalidade em particular, tem havido várias iniciativas para despertar o interesse dos mais novos.

"Temos várias atividades como "O ciclismo vai à escola", que é patrocinada pelo município, como também apoiamos fortemente o "Desporto Escolar sobre Rodas", que é um projeto-piloto, criado 2019. Aos poucos, estamos a incutir o ciclismo na vida das crianças", conta o autarca, acrescentando que a principal ligação da terra ao ciclismo é através do BTT.

Além de ter uma equipa de BTT, o município do distrito de Viseu vai despertando o interesse dos mais novos para o ciclismo com iniciativas nas escolas, mas a oferta de modalidades é "ampla".

Recuperando o nome de uma das personagens de Aquilino Ribeiro, o Malhadinhas Clube detém a equipa Demo BTT, eternizando outra expressão daquele escritor, que criou o termo "Terras do Demo" para se referir ao Interior profundo. Apesar das assimetrias do território português, Vila Nova de Paiva gaba-se de uma "oferta desportiva ampla e vasta", com futebol, futsal, natação, trail e até karting. "Somos um município ativo e queremos incutir esse gosto desde cedo por modalidades diversas", reforça Paulo Marques.

Centro de Trail é referência

Instalado ao lado Parque Botânico Arbutus do Demo e inaugurado em 2019, o Centro Municipal de Trail "é já uma referência a nível nacional", segundo Paulo Marques. "Faz com que muita gente venha aqui percorrer as nossas terras. Posso-lhe dizer que, recentemente, tivemos 850 pessoas num trail numa freguesia", exemplifica o presidente sobre um projeto que tem cinco percursos e 102 quilómetros de trilhos.

Com vários embaixadores

Com quase cinco mil habitantes, Vila Nova de Paiva pode orgulhar-se de ter vários nomes na primeira linha do desporto nacional, a começar pelo futebolista do FC Porto, Cláudio Ramos. O guardião, que se evidenciou no Tondela e agora veste de azul e branco, iniciou-se no Sport Clube Paivense, não esquecendo as raízes ao ser todos os anos padrinho da Paiva Cup. O torneio de futebol infantil chegou, no último fim de semana, à sétima edição, com a presença de 400 atletas e treinadores de 24 equipas. No andebol, o ponta Carlos Martins leva quatro temporadas ao serviço do Benfica, depois de o ABC o ter ido buscar em tenra idade à equipa do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, concelho vizinho de Vila Nova de Paiva.

láudio Ramos, Carlos Martins, Hélio Fumo e Salvador Trindade são casos de sucesso.

"São os nossos embaixadores", enaltece Paulo Marques, nomeando ainda os exemplos de Salvador Trindade e Hélio Fumo. O primeiro é uma jovem promessa do karting, depois de dar os primeiros passos no Kartódromo Municipal , tendo já participado nos Mundiais Rotax no Barém, enquanto o segundo é campeão nacional de trail, representando a equipa Runners do Demo, também pertencente ao Malhadinhas Clube.