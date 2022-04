GP O JOGO/Leilosoc: Rafael Reis mantém a amarela na estreia de Tiago Antunes

Tiago Antunes (Efapel) venceu a segunda etapa do Grande Prémio O JOGO/Leilosc, que partiu da Cidade Falcão rumo a Trancoso, tendo 69,2 quilómetros. Foi a primeira vitória enquanto profissional. Rafael Reis segurou a liderança que agarrou no contrarrelógio da manhã deste sábado.

Tiago Antunes (Efapel Cycling), de 25 anos, venceu este sábado a segunda etapa do Grande Prémio O JOGO/Leilosoc, entre Pinhel e Trancoso, ao longo de quase 70 quilómetros.

Numa chegada ao sprint num pequeno grupo, depois de Luís Mendonça (Glassdrive-Q8) e José Neves (W52-FC Porto) terem andado destacados até perto do final, o ciclista do Bombarral chegou ao primeiro triunfo como profissional.

A camisola amarela mantém-se com Rafael Reis (Glassdrive-Q8), que de manhã levou a melhor no "crono" em Pinhel e à tarde foi terceiro em Trancoso, atrás do seu colega Luís Mendonça e com o mesmo tempo de Tiago Antunes.

Jóni Brandão (W52-FC Porto) foi o quarto e um segundo depois terminou outro portista, João Rodrigues, na frente de um grupo de dez corredores que se destacou na última montanha. O pelotão terminou a 1m10s.

O vice-campeão nacional de contrarrelógio tem 19 segundos de vantagem sobre Luís Mendonça e 32 sobre José Gonçalves (W52-FC Porto). Após duas etapas, apenas 13 ciclistas estão a menos de um minuto do camisola amarela.

Este domingo, na terceira etapa, percorrem-se 137 quilómetros com início e fim em Vila Nova de Paiva, com duas contagens de montanha de terceira categoria pelo meio.