GP O JOGO/Leilosoc passa por Boticas: "Será uma verdadeira prova dos duros"

A quarta e penúltima etapa do 11.º Grande Prémio O JOGO/Leilosoc será uma estreia em Boticas e com uma montanha muito desafiante. Com um território de relevo acidentado, o município do distrito de Vila Real tem registado um aumento do número dos que fazem ciclismo e será a maior novidade da corrida, ao ter a etapa-rainha.

A quarta e penúltima etapa da 11.ª edição do Grande Prémio O JOGO/Leilosoc, a realizar-se na segunda-feira, com um percurso de 168,4 quilómetros, tem uma das principais novidades, Boticas como anfitrião.

Com um território que se estende da Serra do Barroso até à margem do Rio Tâmega, ao longo de uma área de aproximadamente 322 km2, o concelho transmontano pretende promover-se "não só como local de eleição para a prática de desportos ao ar livre, mas também das suas potencialidades ao nível turístico, permitindo dar a conhecer o que de melhor há na nossa região", segundo o autarca Fernando Queiroga. No que diz respeito ao ciclismo, Boticas recebe vários eventos nacionais e internacionais ao longo do ano, que chamam centenas de atletas.

"Temos acolhido grandes provas nacionais e internacionais, como a Volta a Portugal - Boticas tem sido um palco regular e quer ter mais peso na corrida - e a Taça de Portugal de DHI [downhill], uma iniciativa que tem vindo a crescer, contando com um número cada vez maior de atletas participantes, nacionais e estrangeiros, aproveitando a nossa proximidade em relação a Espanha", diz o presidente da câmara.

A quarta e penúltima etapa terá a subida de Torneiros a 9,7 km da meta e o edil acredita que "será decisiva para a definição do vencedor". "Será uma verdadeira prova dos duros, desafiando a capacidade e resistência dos ciclistas. Ao mesmo tempo, é também um momento de grande espetacularidade para o público, já que esta subida costuma partir o pelotão e dar a oportunidade aos melhores de se distinguirem, conseguindo vantagens importantes para ganhar a etapa, dada a proximidade em relação à meta", afirma. A etapa-rainha terá uma subida de segunda categoria em Ribeira de Pena (10,14 km inclinados a 3,4%) e as decisões nos 4,34 km a 9% de Torneiros. Sendo as rampas muito inclinadas, os ciclistas terão ainda o desgaste de um dia com 59,87 km a subir numa tirada com 168,4.

Num concelho envelhecido e com uma população reduzida (cerca de cinco mil pessoas), o número de atividades desportivas é bastante significativo. "Há uma oferta variada, associada sobretudo ao trabalho dos clubes e associações das diferentes modalidades do concelho. O maior é o Grupo Desportivo de Boticas, que agrega atualmente futebol, futsal e basquetebol. Para além do BTT, temos ainda artes marciais, no Kung Fu Boticas", conta Fernando Queiroga.

Clube BTT é um cartaz no ciclismo

O Clube BTT Boticas é um dos impulsionadores da prática de ciclismo no concelho, tendo cerca de 100 associados, a grande maioria praticantes da modalidade. Para além disso, organiza eventos, como a prova internacional Troféu Downhill de Boticas. "Têm aumentado também os eventos de caráter lúdico e recreativo, com a realização de iniciativas de ciclismo para todos. O município de Boticas apoia a realização destes eventos", afirma Fernando Queiroga.