GP O JOGO/Leilosoc na estrada: os detalhes das etapas e principais inscritos

11.º Grande Prémio OJOGO/Leilosoc é de novo a primeira prova por etapas da época em que as equipas nacionais apostam forte.

Barcelos, Pinhel, Trancoso, Boticas e Paredes representam um belo passeio pelas estradas do interior e por zonas onde o ciclismo é aplaudido como verdadeira festa do desporto. O 11.º Grande Prémio O JOGO/Leilosoc, que estará na estrada entre hoje e o feriado de 25 de abril, com cinco etapas e 553,6 km, irá justificar esse carinho do público, pois na discussão da camisola amarela terá as principais equipas nacionais, uma novidade.

Tal como no ano passado, os primeiros meses da época foram dominados por estrangeiros, e em especial as corridas por etapas, Algarve e Alentejo. As nove equipas continentais da casa só festejaram sete triunfos em 16 dias e apenas um deles, o último, com um corredor português: Frederico Figueiredo venceu no passado domingo a Clássica Aldeias do Xisto, naquilo que terá sido um aperitivo para a primeira das corridas organizadas pela Global Media. Já houve montanha, o que agora não faltará, e os méritos repartiram-se entre as equipas que têm a maior dose de favoritismo desde hoje: Glassdrive-Q8-Anicolor e Efapel, que nesse mesmo dia festejou a conquista da Taça de Portugal, com Rafael Silva.

No GP O JOGO/Leilosoc, esta primeira etapa deverá ter um sprint em pelotão em Barcelos, para amanhã de manhã, em Pinhel, se lutar pela vitória final, pois o contrarrelógio individual terá 20,3 quilómetros marcará grandes diferenças. Há um ano, com 7,6 km, Rafael Reis deixou o primeiro dos rivais atuais a 33 segundos, pelo que será candidato a bisar - nunca aconteceu, só Delmino Pereira teve duas vitórias, em 1990 e 1992. O rolador da Glassdrive-Q8 terá concorrência séria na própria equipa, pois Mauricio Moreira e Artem Nych também são especialistas, e menor nas restantes. António Carvalho, agora na ABTF-Feirense, é dos rivais mais fortes, e a Efapel terá Aleksandr Grigoriev, Joaquim Silva e Tiago Antunes. Para quem quiser uma reviravolta, ainda no sábado é possível surpreender em Trancoso, para no domingo Boticas receber a etapa-rainha, ao subir-se Torneiros e se descer logo para a meta. Paredes, terra de ciclistas, deverá ser apenas a cidade da consagração.