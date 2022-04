GP O JOGO/Leilosoc começa em Pinhel: Cidade Falcão vai estar presente em dose dupla

Sábado vai ser um dia repleto de ação em Pinhel, com o "crono" do Grande Prémio O JOGO/Leilosoc e o arranque da primeira etapa em linha da 10.ª edição até Trancoso. Pela primeira vez desde que foi recuperada pela Global Media, a histórica prova vai ter contrarrelógio no programa, entusiasmando um município onde "o ciclismo é muito acarinhado".

Considerada a capital do Drift pelos pilotos de automóveis, acolhendo o Campeonato de Portugal e a Taça Intercontinental da especialidade em que os carros fazem derrapagens extremas, Pinhel não se fica pelo som ruidoso dos motores.

No meio de uma oferta desportiva variada, na qual se inclui futebol, futsal, andebol, basquetebol ou ténis, a Cidade Falcão, como é conhecida por causa do destacamento pinhelense que, na Batalha de Aljubarrota, capturou o falcão de estimação do rei de Castela, D. Juan, também tem história no ciclismo.

O município do distrito da Guarda, composto por 18 freguesias num total de 8099 habitantes, volta a estar na rota do calendário nacional, apadrinhando, sábado, o arranque do 10.º Grande Prémio O JOGO/Leilosoc, depois de já ter sido ponto de partida e de passagem da Volta a Portugal em bicicleta. "Tudo o que seja eventos que nos possam promover, nós aproveitamos", refere o edil Rui Ventura.

Em dose dupla, Pinhel começa por ser o palco de um "crono" de sete quilómetros de manhã, o primeiro contrarrelógio desde que o histórico evento foi recuperado pela Global Media (2019), seguindo-se, à tarde, o início da primeira etapa em linha até Trancoso (69,2 km). "Somos um município associado a atividades desportivas. O ciclismo sempre foi muito acarinhado pelos pinhelenses e esta é uma aposta que entendemos ser importante para Pinhel. Trata-se da divulgação do município através de eventos desportivos. Este é um maiores do país e quisemos estar associados a ele este ano", reforça o presidente da Câmara, lembrando a criação do Clube Terras do Falcão, em 2019, como testemunho do interesse pelo ciclismo.

Centro de estágios na calha

Com equipamentos "recentes e atualizados", como são os casos do Estádio Municipal (2016) e das Piscinas Cobertas (2017), Pinhel tem em marcha um plano ambicioso. "Uma das escolas vai ser transformada num centro de estágios nacional, que pode ser importante para a comunidade escolar e para o desporto federado. O projeto está pronto", conta Rui Ventura, falando em "três pavilhões desportivos no espaço de 150 metros".

Clube Terras do Falcão a ganhar uma segunda vida

Nascido de "um grupo de amigos que costumava andar quase todos ao fim de semana e mesmo durante a semana", o Clube Terras do Falcão - BTT e Ciclismo não teve o arranque desejado, pois, após a fundação no final de 2019, os primeiros passos foram travados com o aparecimento da pandemia.

"Não conseguimos fazer quase nada. Só em 2021 é que, mais para o fim do ano, começámos a ter algumas provas. Este ano é que já tem havido mais e temos estado mais representados. Agora, temos 36 sócios e vamos fazer, pelo menos, uma atividade em Pinhel esta temporada, além de representarmos o clube em vários eventos da região ou em outros pontos do país", descreve Carlos Figueira, responsável por um emblema que tem praticantes entre os 16 e mais de 60 anos.

A intenção é "impulsionar os mais jovens para o ciclismo e inverter o abandono do Interior", diz, tendo Pinhel registado uma quebra populacional de 15,9 por cento (menos 1528 habitantes) nos dados dos últimos Censos. Por isso, o GP O JOGO não podia surgir em melhor altura: "Estamos a encarar a passagem do Grande Prémio com grande entusiasmo".