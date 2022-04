GP O JOGO/Leilosoc: Alto do Viso está no centro das decisões

Derradeira etapa do Grande Prémio O JOGO/Leilosoc, na segunda-feira, começa na vila minhota e tem um percurso desafiante. Do planalto da Lameira à margem do Rio Tâmega, muitos são os praticantes de ciclismo no município do distrito de Braga, que tem mais de 17 mil habitantes repartidos por 15 freguesias.

A quarta e última etapa da 10.ª edição do Grande Prémio O JOGO/Leilosoc, a realizar-se na segunda-feira, com um percurso de 140,2 quilómetros, tem Celorico de Basto como ponto de partida.

Com um território que se estende do planalto da Lameira até à margem do Rio Tâmega, tendo a ecopista como um dos pontos mais procurados por turistas, o concelho minhoto pretende promover-se "como um amigo do desporto e um destino de eleição para a prática do ciclismo", segundo o autarca José Peixoto Lima. No que diz respeito a esta modalidade, realizam-se vários eventos ao longo do ano, que chamam centenas de atletas.

"Existe em Celorico de Basto um elevado número de praticantes de ciclismo, quer na vertente competitiva quer na de lazer", explica. O BTT, tem muitos aficionados na zona, "que encontram neste território excelentes condições para a sua prática".

Com o Alto do Viso incluído no início da etapa do Grande Prémio O JOGO, José Peixoto Lima acredita que "será uma etapa decisiva". "Definimos um trajeto com elevado índice de dificuldade, com uma subida à Serra do Viso, ponto mais alto do nosso concelho, logo nos primeiros quilómetros. Segue-se um percurso desafiante, bastante diverso, com partes rápidas e outras que exigirão um grande esforço dos atletas", descreve.

"O concelho de Celorico de Basto tem excelentes condições para a prática do ciclismo"

Apesar de Celorico de Basto ter um baixa densidade populacional e se localizar no interior do país, o edil destaca que o concelho "possui um elevado conjunto de equipamentos desportivos de qualidade, entre eles quatro campos de futebol com relvado sintético, uma rede de 11 polidesportivos municipais, três pavilhões desportivos cobertos, uma piscina coberta e duas piscinas descobertas". A oferta desportiva no concelho é igualmente vasta, pois "além do futebol, com quatro clubes federados, existem também clubes federados dedicados ao futsal, basquetebol, atletismo e natação".

No futuro, o presidente do município acredita que "Celorico de Basto tem todas as condições para receber eventos desportivos de grande dimensão", como uma etapa decisiva da Volta a Portugal. Contudo, o foco está para já no GP O JOGO. "Pretendemos que seja um sucesso", reforça.

Um fenómeno chamado BECA

Fundado em 2012, o Bastinhos Escola Clube de Andebol de Celorico de Basto (BECA) é um projeto pioneiro que permite a prática regular de andebol, em ambiente escolar, promovendo a igualdade de oportunidades através do desporto. João Varejão, agora técnico da Sanjoanense, foi um dos seus criadores, com o apoio da Câmara Municipal de Celorico de Basto. "A sua ligação à escola é fundamental para o sucesso alcançado e este é um modelo que pretendemos replicar, estendendo o padrão a outras modalidades", atestou Peixoto Lima.

A grande etapa rainha começa cedo a doer

Vai partir da Praça Cardeal Dom António Ribeiro, em Celorico de Basto, às 12h30, e terminar em Paredes, na Avenida da República, pelas 16h04, a verdadeira etapa rainha do 10.º Grande Prémio O JOGO/Leilosoc, já aguardada como um dos grandes momentos de ciclismo do ano, atendendo às dificuldades de uma grande clássica.

Os 140,2 quilómetros terão quatro contagens de montanha, uma de primeira categoria e três de segunda - totalizando 21,3 km de escalada -, mas as dificuldades nem sequer se esgotam aí, pois o dia terá um total de 38,4 km a subir, transpondo-se um desnível de 2360 metros. Para tornar a jornada ainda mais complicada, o mais difícil surge logo ao km 22, no Viso.

Para o prémio de montanha são considerados os 3,1 km finais, os mais complicados, mas a totalidade da subida é de 10,1 km a 6,1%, com um ponto máximo inclinado a 22%. Se existirem logo aí ataques à camisola amarela, a etapa será memorável. Isto porque depois ainda se subirá a Senhora da Assunção (6,5 km a 5,5%), o Cruzeiro (6 km, mas com os 2,4 km finais a 8,4%) e o Monte Azevido, já em Rebordosa, Paredes, com 2,8 km a 8,1%. Como daí à meta será um tiro - 13,4 km, com muita descida -, o vencedor final estará certamente entre os da frente quando se chegar ao alto. Valerá a pena ver!