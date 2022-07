GP Douro Internacional: W52-FC Porto vai alinhar apenas com José Neves este sábado

Em causa está a suspensão preventiva de oito ciclistas e dois mecânicos da W52-FC Porto na sequência da operação "Prova Limpa". Na etapa deste sábado, apenas José Neves vai para a estrada.

A W52-FC Porto só vai alinhar com José Neves na terceira etapa do Grande Prémio Douro Internacional, um contrarrelógio de 29,1 quilómetros em Resende, depois de a organização já ter sido notificada pela Federação Portuguesa de Ciclismo de que os restantes ciclistas estão suspensos preventivamente pela ADoP.

Ao todo, há oito ciclistas suspensos mais dois mecânicos no âmbito da operação "Prova Limpa", desencadeada no final de abril, mas apenas seis dos corredores visados participavam no GP Douro.

José Neves, camisola amarela depois de ganhar em Armamar, não é um dos implicados, tendo 35 segundos de vantagem para André Cardoso (ABTF Feirense) para defender no crono que é a sua especialidade.